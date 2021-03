Officiel CAF : Ahmed ould Yahya devient 2ème vice-président

Le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) devient le deuxième vice-président de la Confédération Africaine Football, dirigée par le docteur Patrice Motsepe. La décision a été entérinée lors de la réunion du tout nouveau Comité Exécutif de la CAF, le samedi 13 Mars 2021 à Rabat (Maroc). En outre, le patron du football mauritanien a été coopté au Comité exécutif à l'unanimité. Voilà Ahmed ould Yahya récompensé à juste titre des efforts déployés pour la promotion et la valorisation du football mauritanien et africain.

Depuis son élection à la présidence de la Fédération mauritanienne de football en Juillet 2011 Ould Yahya a occupé de nombreuses fonctions au sein des instances internationales et continentales : notamment membre du Comité d’éthique au sein de la FIFA, représentant du continent africain en 2012 et du Comité exécutif de la CAF depuis 2017. Il a réussi à faire braquer les feux des projecteurs sur la Mauritanie avec la tenue pour la première fois à Nouakchott du Sommet de la FIFA (2018), après Johannesburg en Afrique du Sud et Addis-Abeba en Éthiopie.

La capitale mauritanienne a également eu l’insigne honneur d’abriter pour la première fois le tirage au sort de la CAN U17, avant de loger la ratification du protocole de Rabat aboutissant au choix de Motsepe comme président de la CAF et à la répartition des postes de vice-présidents, en point d’orgue d’une « troisième Première » : l’organisation par la Mauritanie du Championnat d'Afrique des Nations des U20 à Nouadhibou et Nouakchott, unanimement félicitée par tous ses acteurs.

« Nous avancerons main dans la main pour réussir ce challenge »

Le président de la FFRIM a pris part à une conférence de presse animée par le tout nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe, vendredi après-midi à Rabat, en marge de la 43ème Assemblée Générale ordinaire et élective. « Je remercie le président de la CAF de nous avoir invité à sa conférence de presse. », s’est réjoui Ahmed ould Yahya, « Cela illustre sa vision du travail collectif. […] Pour nous, le chantier est énorme et le travail commence dès aujourd’hui. Nous avancerons main dans la main pour réussir ce challenge. Le président Motsepe a appelé, lors de plusieurs réunions, à travailler de manière collective. Cela me rassure particulièrement sur l’avenir du football africain. Nous allons travailler avec le président Motsepe avec toute la loyauté et la volonté du monde. C’est le programme de tous, celui du Comité exécutif de la CAF et des fédérations africaines. » Devenu le septième président de la CAF suite à une décision, sans opposition, de ses associations-membres, Patrice Motsepe entame donc son mandat sous les meilleures auspices.

TM