Pêche: Un désastre supplémentaire

Selon le site d'information alakhbar.info, le deuxième plus grand navire de pêche au monde a atteint les eaux territoriales mauritaniennes en provenance d'Espagne, et le navire qui porte désormais le nom de ‘’FV Margiris" a été expulsé d'Australie en raison de l'épuisement de ses ressources halieutiques. Il avait provoqué une grande controverse en Grande-Bretagne par le passé.

Le navire géant a été construit en 1985 en Norvège et utilise des filets de pêche de 600 mètres de longueur et 400 mètres de largeur et peut capturer jusqu’à 250 tonnes de poisson par jour. L’organisation écologique Greenpeace le décrit comme "ayant un dossier criminel pour avoir épuisé les stocks de poissons commerciaux en Afrique Occidentale".

En outre, ce navire a également une grande capacité de stockage, car ses systèmes de refroidissement intérieur permettent de congeler ses captures et il peut stocker 6000 tonnes à bord. Le "FV Margiris" est le deuxième plus grand navire de pêche au monde après "l’Atlantic Dawn", désormais nommé "Annelies Ilena".

Si notre pays dispose d’une bonne surveillance maritime équipée, qu’il accorde des licences de manière transparente avec une contrepartie égale à nos grandes pertes, que ces navires respectaient les normes internationales dans nos eaux, employaient la main-d'œuvre nationale proportionnellement à ce qu’ils font comme pillage de nos ressources et préservaient l'environnement, les choses seraient logiques et supportables.

Quant à la corruption de la pêche - comme dans tous les domaines - les reportages médiatiques et les rapports de la commission parlementaire et de la Cour des Comptes en regorgent, la faiblesse du contrôle crève les yeux, la corruption est malheureusement répandue, nos côtes sont pillées jour et nuit par les navires et dans des circonstances mystérieuses, l'environnement se détériore de jour en jour. Pis encore, les pauvres ménagères cheffes de famille n'obtiennent le "yay boy" [sardines] qu’avec grand peine. La pêche artisanale a décliné et les poissons deviennent de plus en plus rares et partant l'arrivée de ces navires géants constitue un crime supplémentaire contre ce peuple.