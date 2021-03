En perspective de la Concertation Nationale Inclusive: Les propositions de la CVE

La Coalition Vivre Ensemble (CVE), qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’élection présidentielle du 22 juin 2019, propose plusieurs points à inscrire au programme de la Concertation Nationale Inclusive (CNI), sous la supervision du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, annoncée par la Coordination des Partis représentés à l’assemblée nationale, à travers un document de neuf (9) pages.

Le dialogue annoncé doit porter sur «l’unité nationale et la cohésion sociale, la démocratie et les libertés publiques et le développement économique et social», estime la CVE. Ce document réaffirme la nécessité «d’une refondation » dans le pays et pointe du doigt les secteurs clés devant être concernés par ce vaste processus, notamment « le partage du pouvoir, la réforme de la gouvernance, un aménagement du territoire adapté, des politiques hardies de partage des richesses, un pouvoir judiciaire réellement indépendant, une nouvelle approche de l’Etat, une nouvelle loi foncière, une approche rénovée dans la gestion de la question sociale de l’esclavage, une nouvelle politique culturelle et linguistique et des programmes de rattrape, de sorte qu’aucune communauté ne soit laissée sur le bord de la route ».