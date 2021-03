Des manœuvres militaires au Nord

L’armée nationale organise des manœuvres militaires sous le nom de code de « Zemmour 2 » du lundi 15 au dimanche 21 mars 2020, dans la région de Zouerate (Nord), selon un communiqué de l’Etat-Major Général des Armées (EMGA). Ces manœuvres visent « le renforcement des capacités défensives et offensives de l’armée nationale et l’harmonisation de ses moyens humains et matériels, pour lui permettre de suivre l’évolution des styles de combat et des méthodes de guerre. Elles permettent également de maîtriser diverses formes de combat, classique, asymétrique, afin d’augmenter le niveau de coordination des armées», explique le communiqué de presse de l’état-major.