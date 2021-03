Hodh Elgharbi: L'AFD mobilise pour une pacification des zones agro-pastorales

C'est dans le cadre du volet ONG du projet DECLIC financė par l'AFD que d'importants amėnagements CES / DRS ont ėtė réalisés ou en cours d'execution dans les communes rurales de Ainfarba, Deva et Lihreyjatt. La mise en oeuvre de ces rėalisations est confiėe aux Ongs OXFAM et ODZASAM.

La zone ciblėe par les interventions est un immense réservoir agro-pastoral dont les ressources naturelles sont parfois mal exploitėes. Un couvert végétal surexploité, des eaux mal conservées, des sols dégradés, des usagers peu regardants sur la préservation de ce patrimoine forestier. Un constat qui justifie la gamme d'activites menėes sur le terrain pour attėnuer l'impact de l'utilisation abusive des ressources naturelles.

Ainsi dans le cadre de la protection des pâturages, 327 km de pare-feux ont ėtė rėalisės par les populations locales tout au long d'un couloir de transhumance sur la base de l'approche argent contre travail. Mieux, les travaux d'amėnagement ont permis de restaurer des sols dėgradės dans la commune de Lihreyjatt. Pour une gestion rationnelle des ressources naturelles dans la zone, une AGLC de Senguetra sera mise en place.

C'est dans ce cadre d'implication des acteurs locaux dans la prėservation de leur environment qu'un atelier de formation a été organisé dans la journėe du 25 février sous la supervision des autoritės administratives et communales et en présence des délégués de l'environnement et du développement rural.Objecif:emmener les populations à s'approprier et partager l'approche AGLC qui a donnė de bons rėsultats par tout où elle a été appliquée au Hodh Elgharbi.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs