HAPA: Appel pour l’acquisition de deux nouvelles licences radio et télé

La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a lancé mercredi 10 mars, un appel à la concurrence pour l’acquisition de deux nouvelles licences radio et télévision, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi 045/2010, relative à la communication

audiovisuelle. Cette offre porte sur « une station télévisuelle et une radio privées commerciales et généralistes » dans l’objectif « de renforcer le champ médiatique et élargir la liberté d’expression ».

Le retrait des éléments du dossier se fait à partir du jeudi 11 mars 2021, contre le versement de 50.000 MRU (télé) et 30.000 MRU (radio).