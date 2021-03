CAN U20 MAURITANIE 2021 : la Gambie en bronze aux tirs au but

C’est grâce aux tirs au but (4-2) que la Gambie a remporté vendredi la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total, aux dépens de la Tunisie à l’issue d’un match qui s'est terminé sur un nul (0-0).Trois tireurs tunisiens sont passés à côté de leurs tentatives, quand les Gambiens n’en rataient qu’une. Dans ce match de classement, les deux équipes sont parues bloquées par leur déception des demi-finales et n’ont guère fourni de jeu, en dépit de leurs déclarations d’intention d’avant-match, misant plutôt sur les balles arrêtées et manquant singulièrement de justesse technique. Ainsi à la 88’où le gambien Habibou Mendy rate son centre alors que ses coéquipiers attendaient le ballon pour un bien meilleur usage. Deux minutes plus tôt, son coéquipier Ebou Camara en faisait de même, expédiant directement le ballon dans les mains du portier tunisien Elias Damergy. Ce dernier a d’ailleurs cédé sa place dans les arrêts de jeu à Ahmed Labidi comme lors du quart de finale victorieux aux tirs au but contre le Maroc.

Un match au final équilibré,les meilleures opportunités venant de coups de pied arrêtés notamment du côté tunisien. À la suite d’un corner (17’), le défenseur central tunisien Ramzi Ferjani reprend de la tête un corner repoussé par Lamin Saïdy, le portier gambien. Deux minutes plus tard, les gambiens ont aussi leur opportunité sur coup de pied arrêté mais la tête piquée du capitaine Tijan Maar passe au-dessus des cages adverses. La meilleure occasion du match est à mettre à l’actif du meneur de jeu tunisien Ziyed Berrima, dribblant, à la réception d’une offensive, le défenseur gambien Lamin Jawara mais son tir rate le cadre (20’).

Réactions

Mattar M'boge, coach de la Gambie :

« Je suis très heureux pour ces jeunes qui ne cessent de m’étonner. Ce soir aussi, ils ont réussi à aller chercher la victoire, malgré la déception de l’élimination en demi-finale. Au soir de la défaite (0-1) contre le Maroc, peu de monde pouvait imaginer une troisième place pour ce groupe. Ils l’ont fait brillamment. C’est bien pour eux, pour le football gambien et pour la Fédération gambienne de football (GFF) qui n’a ménagé aucun effort pour obtenir ce résultat. C’est vraiment un honneur d’avoir réussi un tel résultat contre la Tunisie, la meilleure équipe du tournoi sur le plan tactique ».

Maher Kanzari, coach de la Tunisie :

« Ce fut un match équilibré et logiquement aucune des deux équipes n’a réussi à le gagner. Nous avons perdu aux penaltys mais le plus important pour nous c’est d’avoir réussi à nous qualifier en demi-finales de cette CAN U20 Total. Nous espérons qu’il y aura au bout la Coupe du Monde. La somme d’expérience acquise au cours de ce tournoi sera bénéfique pour ces jeunes footballeurs. Du premier match au dernier, le groupe a bien appris, les joueurs qui ont fait le voyage de la Mauritanie, ont beaucoup progressé. Bravo à la Mauritanie et bravo à la CAF pour l’exemplaire réussite de l’organisation !