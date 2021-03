CAN U20 Mauritanie 2021 : le Ghana de nouveau sur le toit de l’Afrique

Un Ghana super réaliste a remporté la CAN U20 Total en disposant de l’Ouganda par 2-0, un but par mi-temps, tous deux marqués par l’attaquant Daniel Afriyie Barnieh qui ont eu raison des Hippos de l’Ouganda. Pour fêter le 64èmeanniversaire de leur accession à l’indépendance, les Black Satellites se sont donc offert le meilleur cadeau qui puisse être en gagnant cette compétition qui se refusait à eux depuis 2009.

Sans être flamboyante mais d’une redoutable efficacité, l’équipe dirigée par Abdul Karim Zito l’a fait. L’Ouganda avait pourtant ouvert les hostilités dès l’entame du match avec son buteur-maison Kazooka Derrick – meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations – qui voyait sa louche passer au-dessus de la transversale (3’)mais les attaquants ghanéens vont faire preuve de plus justesse devant le but et font mouche à la première véritable occasion. Après avoir touché la barre, ils ouvraient le score sur un corner coupé, au premier poteau, d’une Madjer dudit Afriyie (22’) qui signait le but du break au retour des vestiaires, en profitant d’une passe en retrait déviée de Percious Boah (51’). Les jeunes pousses d’Abdul Karim Zito ont ensuite tranquillement géré la seconde période, faisant courir le ballon sans gère laisser d’opportunités aux jeunes Ougandais qui n’arriveront pas à se montrer dangereux. Et, signe probable de ce que les carottes lui paraissaient cuites, le coach ougandais, Morley Ochama, sortait son buteur attitré Kazooka Derrick à un quart d’heure de la fin du match.

Quatre donc pour le Ghana ! Après leurs sacres en 1993, 1999 puis 2009, les Black Satellites ont à nouveau remporté la CAN des moins de 20 ans dans cette finale au Stade Olympique de Nouakchott. Le Ghana rejoint ainsi l’Égypte au second rang des nations les plus titrées de la compétition, derrière l’intouchable Nigeria et ses sept sacres. De son côté, l’Ouganda aura montré de belles choses pour sa première participation et confirmé sa montée en puissance.

C’est le Premier ministre Mohamed ould Bilal qui a présidé la cérémonie de remise officielle du trophée au capitaine de la formation ghanéenne Daniel Afriyie Barnieh, et des médailles aux joueurs composant le podium de la compétition, le bronze revenant aux gambiens en présence du président de la FIFA Gianni Infantino et de celui de la FFRIM Ahmed ould Yahya qui ont ensemble remis le trophée du meilleur gardien à Danlad Ibrahim, portier des Black Satellites du Ghana. Le vice-président de la CAF, monsieur Constant Omari a remis celui du meilleur joueur à Abdoul FatawuIssahaku. Quant à celui du meilleur buteur, il a été attribué, comme dit tantôt, à Derrick Kazooka (Ouganda) dont la formation a été également honorée du trophée de l’équipe fair-play du tournoi.