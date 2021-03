Nouveau Dg de la Snim: Un pur produit de la société

Mohamed Vall Telmidy, qui vient d’être nommé directeur général de la société nationale industrielle et minière (SNIM), est un homme du sérail. Il a fait l’essentiel de sa carrière à la Snim où il a été embauché le 21 septembre 1991. Il fut tour à tour ingénieur chargé du montage et mise en service des équipements miniers du projet Mhaoudatt, adjoint chef de service engins miniers, directeur du siège d’exploitation, directeur du pôle de production de la Snim en charge de toutes les opérations de production et de maintenance à Zouérate et Nouadhibou. Ould Telmidy fut directeur de la croissance stratégique de la Snim.

De mars 2014 à Janvier 2017, Mohamed Vall Telmidy quitte la snim pour occuper le poste de directeur généal de la société maurianienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, en charge de l’exploration pétrolière, la préparation de la fin de production du champ pétrolier chinguetti, le démarrage de la prise en charge des nouvelles missions de l’entreprise (geston des participations minières de l’Etat et le stockage des hydrocarbures raffinés à Nouakchott).

Mohamed Vall Telmidy sera rappelé par la Snim en 2017 pour occuper le poste de conseiller auprès du directeur général avant de devenir en juin 2017 jusquà ce jour directeur commercial basé à Paris.

C’est la deuxième fois après ould Heyine en 1984 qu’un cadre qui a gravi les échelons de l’entreprise est appelé à la diriger. Entre 2005 et 2021, elle a connu six Directeurs généreux tous étrangers à la société.

Lauréat de l’école des Mines de Rabat (Maroc), ould Telmidy a suivi plusieurs formations en management et il maitrise l’Arabe, le français et l’anglais.