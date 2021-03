Aleg: plus d’eau ni d’électricité

Des sources fiables renseignent que la ville d'Aleg, capitale du Brakna, connaît actuellement une grosse et longue coupure d’électricité, entrainant du coup l’arrêt de l'approvisionnement en eau. Toujours selon nos sources, la coupure se poursuit à l'heure où nous écrivons ces lignes. On imagine le calvaire des citoyens de la ville en cette période de début de chaleur dans la région. Les populations vont recourir aux puits traditionnels, aux charretiers vendeurs d'eau ou courir chez des détenteurs de bassins.

Signalons que cette pénurie d'eau et d'électricité se produit alors que la mission de l'UPR visite la région pour expliquer les résolutions de son congrès de décembre 2019.