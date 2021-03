RFD: Déclaration

Le Bureau Exécutif (BE) du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) s'est réuni en session ordinaire les 1er, 2 et 3 mars 2021, sous la présidence de M. Ahmed Daddah ; l'ordre du jour de la réunion portait sur les points suivants : - la situation générale du pays et les perspectives d’avenir ; - la feuille de route, présentée par la Coordination des Partis représentés au Parlement ; - le suivi des rapports des commissions chargées de la préparation le congrès national du parti. En ce qui concerne le premier point, le Bureau Exécutif a abordé de manière approfondie cette question, en tenant compte de la situation intérieure du pays et des conditions géopolitiques et sécuritaires dans la région du Sahel en particulier, et dans le monde en général. Dans ce cadre, le BE a abordé le mouvement de contestation sociale (Tivirit - prestataires de services de l’éducation - étudiants - créanciers de Cheikh Eridha...), les atteintes aux droits de l’homme, les conditions de vie difficiles du citoyen, le chômage généralisé parmi les jeunes... La question de la prévarication a été amplement abordée dans les débats du Bureau Exécutif, lequel a hautement apprécié le rôle joué par l'Assemblée Nationale dans l'enquête menée sur certains dossiers de la dernière décennie, suite au consensus national, sans précédent, autour de cette question. Le BE a considéré, tout de même, que la lenteur dans le traitement de ces dossiers et le recyclage de « moufsidine » risquent de décevoir les grands espoirs attachés à l’éradication de la gabegie, véritable frein au développement économique et social du pays ... S’agissant du deuxième point, le Bureau Exécutif a approuvé la feuille de route présentée par la Coordination des Partis représentés au Parlement, visant l’organisation d’un dialogue national inclusif, en vue de jeter les bases d'un pacte républicain, fondé sur les principes d’équité, de justice et d'égalité, qui sert de fondement à un système démocratique solide et bien enraciné et contribue, de manière constructive, au maintien de la paix sociale et au renforcement de l'unité nationale. Quant au troisième et dernier point, le BE a écouté les rapports présentés par les commissions de préparation du congrès national du parti. A la lumière desdits rapports, les commissions concernées ont été chargées d'accélérer la préparation du congrès et d’en fixer la date, dans les meilleurs délais. Sur la base de ses discussions, le Bureau Exécutif du RFD : - réitère sa ferme volonté d’œuvrer pour la réalisation d’un large consensus sur les questions nationales fondamentales, par la voie du dialogue ; - salue tous les efforts entrepris pour la lutte contre la gabegie. Il appelle à la mise en place de nouvelles commissions d'enquête parlementaires en vue de se pencher sur d'autres dossiers, à la lumière des rapports de la Cour des Comptes, des investigations de presse et d’informations suffisamment étayées, pour que notre pays puisse éradiquer cet fléau et que le peuple mauritanien puisse jouir, équitablement, de ses richesses. - réclame une intervention urgente, afin d'améliorer les conditions de vie difficiles des citoyens ; - constate, avec regret, la poursuite de la répression à l’encontre des manifestations pacifiques et appelle à une politique d'écoute, de compréhension et de concertation avec les manifestants, pour un règlement juste et durable de leurs doléances, de manière civilisée. Nouakchott, 23 Rajab 1442 - 07/03/2021 Le Bureau Exécutif du Rassemblement des Forces Démocratiques