L’Union des anciens ministres tient son congrès constitutif: « Constituer un cadre d’échanges et de production d’idées… et servir de jonctions entre les générations », dixit BBS

L’ancien palais des congrès de Nouakchott a abrité le vendredi matin, la cérémonie d’ouverture du premier congrès constitutif des anciens ministres des différents gouvernements qui se sont succédé depuis 1957. Toutes les générations s’y sont retrouvées. Des visages ayant disparu de la scène politique mais dont certains continuent à tirer ou influer sur ce qui se passe dans le pays.

Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, l’ancien ministre Bâ Bocar Soulé président provisoire de la Mutuelle, après avoir rappelé le contexte difficile dans lequel la Mauritanie a accédé à son indépendance en 1960, les efforts déployés par les pères fondateurs du pays pour bâtir le pays contre vents et marées, a passé en revue les objectifs de Wissam, nom de la mutuelle. « Notre objectif est de créer une synergie à travers la conjugaison et la capitalisation des expériences de ces personnalités ressources, aux profils riches et variés pour mieux servir les intérêts de la patrie », dira-y-il. Pour ce faire, les anciens ministres entendent s’impliquer fortement dans les différentes actions de nature à renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, à l’encrage de la démocratie. Elle s’attèlera à «mettre à la disposition de l’état l’expertise des membres de la Mutuelle », a affirmé BBS, avant d’ajouter : « Wissam ambitionne de servir de jonction entre les générations ayant accumulé de précieuses expériences au service des seuls intérêts suprême de la Nation ». Il a rappelé que « le premier conseil des ministres de la Mauritanie indépendante s’est tenu sous une tente et qu’il était composé d’hommes représentatifs de la diversité culturelle et régionale du pays, qui ont en partage les valeurs patriotiques et l’engagement politique à servir les intérêts supérieurs de la Nation et de l’Etat. »

Après avoir remercié le président de la République et son gouvernement pour les facilités accordées pour la tenue du premier congrès, le président Bâ indique : « il s’agit à présent de consolider les acquis des engagements et orientations politiques du président Mohamed Cheikh El Ghazwani qui visent à réconcilier la Mauritanie avec son héritage historique, sa vocation de terre d’Islam, de culture de solidarité, de tolérance, et de fraternité entre toutes ses composantes.» BBS n’a pas manqué de rappeler le climat de quiétude et la paix qui prévaut, depuis l’élection du président par la majorité des mauritaniens.

Prenant la parole à son tour, le président du comité préparatif, Sidi Mohamed Abderrahmane a remercié le président de la République pour avoir contribué à la réussite du premier congrès de Wissam, la présence du premier ministre à cette cérémonie en constitue un témoignage éclatant.

Auparavant, le premier ministre, Mohamed Bilal a exprimé la disponibilité de son gouvernement à travailler avec Wissam et donc à profiter de l’expertise de ses différents membres. Pour Ould Bilal, la Construction du pays est une œuvre de tous ses fils, ce à quoi appelle le président de la République.

Après la cérémonie d’ouverture, les nombreux participants répartis en deux commissions vont finaliser les statuts avant d’élire les instances dirigeantes de leur mutuelle.