Éducation : Discussions avec les syndicats autour de l’évaluation

Des responsables du ministère de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme se sont réunis vendredi 5 mars 2020 avec les représentants des syndicats de l’enseignement à l'institut pédagogique national. L'objectif de la rencontre était de discuter de l'arrêté organisant l'évaluation des enseignants en vue de poser un plan de formation continue à leur profit. Le ministère a exprimé ses remerciements aux syndicats pour avoir répondu à l'invitation et les a assuré qu’il a noté toutes les réserves qu'ils ont exprimées et de la poursuite de ce genre de concertations pour dépasser les obstacles qui restent encore.