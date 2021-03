NBM: Arrestation de trois hommes d'affaires

La police mauritanienne a procédé dans la soirée du jeudi à l'arrestation de trois hommes d'affaires mauritaniens sur la base d'une plainte déposée par la banque centrale de Mauritanie. Ces trois hommes, dont deux étaient actionnaires de la NBM tombée en faillite il y a plus d’une année (Mohamed Limam Ould Benna et Abdel Baghi Ahmed Bouha) et l’un membre du conseil d’administration (Issa Ould Cheiguer) sont actuellement interrogés par la police économique. La société canadienne, qui a racheté la banque, accuse ses anciens propriétaires d'avoir mis des obstacles pour empêcher le redémarrage de ses activités. Une source citée par Al Akhbar rapporte que la société canadienne, qui a repris en mai 2020 la licence de la banque à une ouguiya symbolique, a indiqué qu'elle l'a fait pour sauver l'établissement bancaire et a engagé une procédure judiciaire contre les deux principaux actionnaires dont les passeports avaient été confisqués. Selon les mêmes sources, les anciens propriétaires de la banque sont accusés d'être à l'origine de sa faillite et du non paiement de ses dettes à l'intérieur et à l'extérieur.