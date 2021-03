La Douane ordonne la saisie du thé Achoura avant de se rétracter

La direction générale des douanes a ordonné, jeudi 4 mars, à travers une correspondance jugée urgente et adressée aux directeurs centraux, directeurs interrégionaux et régionaux, chefs de bureaux et de postes, la saisie de " toute quantité du lot de thé vert n°JX403120046 de marque Achoura qui présente des résidus de pesticides".

Cette mesure de retrait du circuit de distribution du lot incriminé, est destinée à "préserver la santé des consommateurs ". Le Mali avait sonné l'alerte dès mercredi. En effet, les autorités maliennes, après avoir été alerté par l’Institut national de santé publique (INSP) de la présence d'un échantillon de pesticides dans le thé de marque Achoura, avaient procédé à la saisie du lot jugé dangereux.

Quelques heures plus tard, la douane envoie une autre directive annulant la première. Pourquoi? Un épisode nous a sans doute échappé nous autres consommateurs férus de thé vert. Achoura ou pas.