Couverture médiatique de la pandémie COVID-19: Le ministre de la Santé fait le point avec la presse

Le siège de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a abrité ce jeudi, une rencontre sur « la couverture médiatique de la pandémie de COVID-19» en présence du ministre de la santé, Dr Nadhirou ould Hamed et du président de l’instance de régulation, Houssein ould Meddou, avec la participation des représentants de la presse nationale, publique, privée et internationale.

Cette rencontre a permis au ministre de la santé de faire un bref bilan de l’action du gouvernement dans le cadre « de la riposte contre la pandémie et les mesures prises pour un large accès des citoyens à une information fiable à travers un point de presse quotidien ».

Le ministre a par ailleurs annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication du département dans l’objectif de renforcer la coopération avec les médias. Il a aussi expliqué et justifié les raisons du départ du personnel de santé cubain qui opérait à Nouadhibou. Dr Nadhirou ould Hamed a enfin confirmé l’arrivée prochaine des vaccins dans le cadre de l’Initiative «COVAX », rappelant que la Mauritanie s’est engagée rapidement dans une stratégie internationale et régionale pour en assurer l’accès, expliquant au passage les critères sur la base desquels le pays n’a pas été parmi les premiers africains servis (population et nombre d’infections).

Toutefois, le responsable gouvernemental n’a pas donné de date précise au sujet de l’arrivée des premières doses.

Pour sa part, le président de la HAPA Houssein ould Meddou, a saisi l’occasion de la rencontre pour exhorter à une collaboration utile et responsable entre le ministère de la santé et les médias, au plus grand bénéfice des populations.