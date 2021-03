Un cadavre à la SOCOGIM

Vendredi 26 Février au petit matin, les premiers passants remarquent un corps allongé entre les palmiers de la centrale électrique de la SOCOGIM PS. On approche alors pour découvrir le cadavre couvert de sang d'un jeune homme probablement tué à coups de poignard. Une énorme foule s’amasse. Alerté, le tout proche commissariat de police Ksar 2 dépêche un cordon sécuritaire. Les badauds sont chassés au loin et l’on garde le cadavre le temps qu'arrive le substitut du procureur. À dix heures, c’est chose faite et, le constat une fois dressé, le cadavre est transféré à la morgue du CHN. Place maintenant à l’enquête ! La victime n’est pas fichée par la police et ne sera identifiée que le lendemain où l’on apprend qu’il s’agit d’un mineur âgé de 17 ans. L’hypothèse d'un braquage qui aurait dramatiquement dégénéré prend corps... Bientôt épaulés par des agents de la BRB, les enquêteurs du commissariat pistent un suspect au quartier Tarhil. Toujours en garde-à-vue et audition continue, aucune charge n'aurait encore été retenue contre lui. Une chose est cependant certaine : le nombre de meurtres commis à Nouakchott au cours des deux premiers mois de l’an 2021à Nouakchott a déjà dépassé huit. C’est inquiétant.

Le détourneur de mineure écroué

Dans les colonnes de notre édition précédente, nous relations l’aventure d'une jeune fille disparue de chez elle. Sa famille avait déclaré son absence sur les réseaux sociaux et à la police. Mais elle réapparaissait subitement quelques jours plus tard, prétendant avoir été kidnappée et violée par des malfaiteurs. Les enquêteurs ne tardaient cependant pas à établir qu’elle avait, en fait, passé tout ce temps à Teyaret auprès de son amant Brahim. Là voilà arrêtée pour fausse déclaration et Brahim placé en garde à vue au commissariat de police Arafat 4 puis déféré au Parquet de la wilaya-Sud. Accusé de détournement de mineure par le procureur de la République qui établissait en suivant un mandat de dépôt, il était écroué le même jour à la maison de garde de Dar Naïm. Quant à la jeune fille, elle a été placée sous contrôle judiciaire.

Un cadavre dans une fosse septique

Samedi 27 Février, un enfant quitte sa famille tôt le matin au quartier Mitsubishi d'Arafat pour se rendre chez son maître de Coran. Ne le voyant pas revenir à l'heure habituelle, sa maman s'inquiète et se rend chez son professeur. « Je ne l'ai même pas vu aujourd'hui », l’informe celui-ci. On recherche partout le gamin mais en vain. Et voilà que parvient une déclaration au commissariat Arafat 1 ! Des enfants ont remarqué, vers dix-huit heures, quelque chose flottant sur les eaux usées d'une fosse sceptique découverte. Le cadavre d'un gosse ! La police se rend illico sur place. Les services de la protection civile hissent le corps hors de la fosse sous les yeux des autorités judiciaires et administratives. C’est l’enfant disparu le matin ! La police poursuit son enquête...

Sadva et compagnie

Quartier Mellah que tout le monde classe au rang des quartiers les plus dangereux de la ville. Il y a quelques jours, un jeune homme appelé Sadva venait porter plainte auprès du commissariat d’avoir été violemment agressé non loin de l’épicerie « Kelchi », la nuit précédente vers minuit, par une bande de trois malfaiteurs qui l'ont bien tabassé, dit-il, et blessé légèrement au bras, avant de le délester de tout ce qu'il avait... Il connaît ses agresseurs et en communique les noms. Une influente parente fait pression sur le commissariat pour que ceux-ci soient épinglés. C’est bientôt chose faite. Les trois suspects déclarent alors qu'ils avaient un compte à régler avec Sadva, leur « complice » prétendent-ils, « qui n’avait pas tenu son engagement de payer une certaine quantité de haschich » qu’ils lui auraient livrée. Ils avaient donc décidé de le châtier. Les trois loubards sont toujours en garde-à-vue. Quant à Sadva, il n'a pas été inquiété, à ce jour…

Mosy