Tagant : « Les cadres de la région se sont toujours illustrés par leur engagement et leur dynamisme politique », dixit Mneya Mint Abdi, secrétaire fédérale UPR

Les cadres UPR de la Wilaya du Tagant se sont donné rendez-vous lundi après-midi (1er février) à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott ; ils répondaient à l’invitation de leur fédérale. Une occasion pour Mme Mneya Mint Abdi de sonner la mobilisation pour le « succès de la mission que le parti UPR s’apprête à envoyer dans la région pour expliquer les résolutions approuvées lors du congrès de décembre 2019 ».

En effet, après le congrès de « clarification » ou de disons de « référence », tenu en fin décembre 2019, la COVID 19 avait empêché le parti de dépêcher des missions d’explications à l’intérieur du parti. C’est désormais possible, elles se déploieront, le week-end prochain, dans les différentes Wilayas du pays.

Dans un mot qu’elle a prononcé devant un parterre de cadres et notables du parti, Mint Abdi a rappelé que « les cadres et notables de la région se sont toujours illustrés par leur engagement, et leur dynamisme politique, ils ont toujours donné le tempo; l' occasion nous est aujourd’hui offerte de le confirmer en accompagnant le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazwani dans la mise en œuvre de son programme». Et d’ajouter: « je ne doute aucunement de votre engagement au sein du parti et derrière le président de la République ». Elle a invité au passage les femmes et les jeunes à s’impliquer davantage dans le combat politique pour la réussite du programme du président de la République.

Signalons que la mission du parti dépêchée au Tagant sera conduite par Sidi Mohamed Abidine, membre du bureau exécutif de l’UPR. Elle tiendra des réunions avec les cadres des 3 Moughataa de la région : Tidjikja, Tichitt et Moudjéria