Le MASEF et le CNC signent un partenariat pour la prise en charge partielle des indigents

Le ministère des affaires sociales, de la famille et de l’enfance (MASEF) et le Centre national de cardiologie (CNC) ont signé, le jeudi 25 février 21, une convention de partenariat pour la prise en charge partielle des indigents.

Paraphé par le secrétaire général du MASEF, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya et le directeur du CNC, le Pr. Ahmed Eba El Welaty, cette convention porte sur un montant de 100 millions d’anciennes ouguiyas que le ministère mobilise pour prendre en charge, une partie des soins des indigents. Ce montant leur permettra de se soigner à des coûts réduits. Comme on le sait, la santé a coût et surtout la chirurgie cardiaque, a précisé le directeur du CNC.

Les indigents pouvant profiter de ce geste du MASEF, seront sélectionnés par une antenne mixte installé au niveau du CNC et qui effectuera une enquête sociale afin d’en faire profiter les véritables nécessiteux.