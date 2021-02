Arafat: La mairie récompense les meilleurs élèves de la Commune

La mairie de Arafat a organisé, ce jeudi après-midi (25 février), dans les locaux de l’école Houssein, une cérémonie de distribution de prix aux meilleurs élèves des différents établissements du fondamental et du secondaire de la Moughataa, en présence du ministre de l’éducation nationale, de la formation technique et de la Réforme, des autorités administratives, sécuritaires, des élus et de la famille scolaire.

Près d’une centaine d’élèves issus des écoles publiques, d’excellence et privé (primaires et secondaires), des enseignants et du personnel d’encadrement ont été récompensés. Tous ont reçu des mains du maire et des autres invités, une médaille et un pécule. Un geste apprécié par le ministre, la DREN et les parents d’élèves.

Prenant la parole à cette occasion, M. Elhacen Ould Mohamed, maire de la commune de Arafat a justifié la décision de sa commune par son souci de contribuer à élever le niveau des apprenants, d’une part, mais aussi de participer à l’édification d’une école Républicaine, à même d’inculquer l’esprit citoyen, d’autre part. « Nous avons décidé, en dépit de nos moyens limités d’apporter notre pierre à cette entreprise citoyenne», dirait-il. Le maire a félicité l’ensemble des lauréats, la famille scolaire et les parents. « L’école est une œuvre commune et notre souhait est de faire de nos écoles des lieux d’excellences », a conclu l’édile de Arafat.

Pour sa part, le directeur régional de l’éducation nationale (DREN), Mohamed Saleck Taleb a rappelé les conditions particulièrement difficiles que l’école connait depuis 2019 à cause de la pandémie de la COVID -19, ce qui pour autant, n’a pas empêché les enseignants et les apprenants d’accomplir leur mission et d’arriver aux résultats primés par la mairie. Il a remercié très sincèrement le maire de la commune pour son accompagnement.

Le président de l’association départementale des parents d’élèves a loué le geste du maire d’Arafat avant de remercier les lauréats, les enseignants et les parents d’élèves.

Donnant le coup d’envoi de la cérémonie de distribution des prix, le ministre de l’éducation nationale a félicité le maire de la commune pour cette contribution à la réussite des apprenants de sa commune et aux efforts des pouvoirs publics en vue de d’améliorer les conditions de travail des enseignants et donc du niveau des élèves. Après avoir félicité les lauréats et les partenaires de l’école, le ministre a souhaité que l’initiative de la mairie de Arafat serve d’émulation pour d’autres bonnes volontés.

Le ministre a rappelé les conditions difficiles que traverse l’école et a évoqué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de travail des enseignants et partant élever le niveau des apprenants. Il a enfin lancé un appel à tous les partenaires de l’école en vue de relever le défi.