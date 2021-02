Feuille de route pour une Concertation Nationale Inclusive

La Mauritanie va vers une Concertation Nationale Inclusive (CNI), selon une annonce faite mercredi soir. Ce dialogue va impliquer toutes les forces issues de la majorité et de l’opposition sous la houlette du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Il vise «à réaliser un consensus national autour des questions fondamentales auxquelles le pays est confronté, réaliser les réformes pour un véritable État de droit, conduisant à la normalisation de la vie politique ».

Les thèmes inscrits au programme portent sur « le processus démocratique, l’unité nationale, notamment le règlement des problèmes de droits humains en suspens, la question de l’esclavage et de ses séquelles, les voies et moyens pour renforcer la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la lutte contre la gabegie, une série de réformes » concernant notamment la justice, l’administration (décentralisation), le foncier rural, l’éducation et la santé, les médias publics et la création de mécanismes de préservation de l’environnement, le renforcement de la lutte contre le changement climatique …. ».