Vaste mouvement dans la diplomatie

Le président Mohamed Ould Ghazouani a procédé sur proposition du ministère des affaires étrangères et de la coopération à un vaste mouvement diplomatique. Plus de 10 représentations ont été concernées dont Washington, Dakar, Alger et Moscou. Selon des sources citées par saharamedias, l'ambassadeur Cheikhna Ould Nenni a quitté Dakar pour l'Unesco et a été remplacé par Daha Ould Teiss. L'ambassadrice Cissé Mint Boida remplace à Washington Ba Samba qui a été envoyé au Japon dont l'ancien ambassadeur atterrit à Bagdad. Aussi, Mohamed Lemine Ould Dahi va à Moscou pendant que Mariem Mint Ewva est envoyée comme consule à Las Palmas. L'ancien ambassadeur en Égypte Wedadi Sidi Heiba va à Alger et l'ancien commissaire aux droits de l'homme Ould Khatra a été envoyé en Côte d'Ivoire. Baba Ould Boullah va en Gambie et l'ancien ministre Mohamed Lemine Ould Cheikh est envoyé au Koweït.