Nouadhibou : Le président de la FIFA inaugure la pelouse du stade

Mardi 16 Février 2021, Gianni Infantino, le président de la Fédération Internationale de Football Association(FIFA), s'est félicité de l'achèvement du nouveau stade de Nouadhibou, après en avoir coupé le ruban symbolique marquant le début officiel des matchs. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et municipales, du vice-président de la CAF, Constant Omari, et du président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed ould Yahya. Ledit stade a été réalisé dans sa nouvelle forme, grâce à un financement du gouvernement mauritanien, tandis que la pose de la nouvelle pelouse a été subventionnée par la FIFA.

Ahmed ould Yahya a vivement remercié la FIFA pour ses efforts dans le cadre du programme Forward qui a permis d’accomplir cette œuvre. Et, évoquant la fierté de toute la Mauritanie à accueillir la CAN U20, il a salué l'engagement du gouvernement à en assurer la meilleure tenue possible. En réponse à ce discours de bienvenue, le président de la FIFA a salué les efforts continus et les réalisations de la FFRIM. Rappelant qu'il se trouve actuellement en Mauritanie pour la quatrième fois en quatre ans, Gianni Infantino a également salué les efforts du gouvernement mauritanien qui a construit ce stade. Puis après avoir réitéré l'engagement de la FIFA à aider sans relâche le football mauritanien, il a conclu en rendant à nouveau un vibrant hommage au président de la FFRIM et à son équipe, pour leur abnégation et leur dynamisme.

Rigoureusement aux normes de la FIFA, le stade a été réalisé en un temps record par le Génie militaire en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 Total de football (CAN U20). Baptisée « Stade de Nouadhibou », la structure a été érigée en place du stade municipal de la ville, sur une superficie de 14.000 mètres carrés et avec une capacité de plus de 10.000 places. Le financement du gouvernement mauritanien s’est élevé à 1,5 milliards d'anciennes ouguiyas (environ 4 millions de dollars). La Mauritanie s’est ainsi dotée d'un troisième stade international qui reçoit, pour sa part, le Groupe C de la compétition constitué du Ghana, de la Tanzanie, de la Gambie et du Maroc.

En visitant, de retour à Nouakchott, le Complexe sportif de la FFRIM, le président de la FIFA s’est réjoui des énormes progrès effectués par la fédération mauritanienne depuis sa dernière visite. Le patron du football mondial a débuté son parcours par la toute nouvelle boutique et le restaurant de la FFRIM dont la construction a été entièrement financée par la FIFA, avant de l’achever par la nouvelle extension du stade Cheikha Boïdiya, réalisée grâce au financement et aux efforts du gouvernement mauritanien.

Puis c’était la traditionnelle conférence de presse. Après avoir encore réitéré ses félicitations au président de la FFRIM et à son équipe, pour l’engagement et le travail considérable abattu à développer le football mauritanien, « l’argent de la FIFA a été bien investi », a tenu à souligner Gianni Infantino, « et c’est un exemple à suivre pour les autres fédérations. » Puis, répondant à une question d’un journaliste, « l’avancée de la FFRIM en matière d’infrastructures est sans aucun doute la plus grande réalisée par une fédération de football à travers le Monde […]. Nous avons assisté à un spectacle de qualité dans un stade moderne et bien équipé. C’est un très bon exemple de la façon dont les financements de la FIFA peuvent contribuer au développement du football dans le Monde et notamment en Afrique », poursuivait le président de la FIFA suite à l'événement, auquel assistait également Taleb ould Sid´Ahmed, le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports.

Revenant enfin sur sa visite à Nouadhibou, « la FIFA est très fière de l’utilisation du programme Forward de la FIFA dans le nouveau stade, un cadre idéal pour la Coupe d’Afrique des Nations U-20 de la CAF. J’ai félicité la FFRIM et son président Ahmed Yahya, ainsi que la CAF, pour avoir réussi à organiser ce tournoi dans les conditions sanitaires actuelles. Cette compétition est une magnifique vitrine pour les meilleurs espoirs du football africain. Personnellement, j’ai hâte de savoir qui soulèvera le trophée ! » Et Ahmed Yahya de renvoyer ses compliments à l’envoyeur : « Le stade et le centre technique qui l’accompagne représentent des atouts essentiels pour le développement du football en Mauritanie. Je tiens à remercier la FIFA de nous avoir aidés à réaliser ce projet grâce à son programme Forward ».

Rappelons que le déplacement du patron de la FIFA en Mauritanie marque la première étape d’une tournée africaine durant laquelle Gianni Infantino rencontrera plusieurs associations membres de la FIFA, mais aussi des chefs d’État, ainsi que le président de l’Union africaine, Félix Tshisekedi.