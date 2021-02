La Coordination des Partis représentés au Parlement: Déclaration

Consciente de la nécessité de promouvoir un large consensus sur les questions nationales fondamentales, à la lumière du climat d'ouverture que connait actuellement la scène politique, la Coordination des Partis représentés au Parlement a décidéde prendre l’initiative pour l’organisation d’uneconcertation politique nationale inclusive. La feuille de route, élaborée à cet effet par la Coordination, expose sa vision globale du dialogue souhaité.

La Coordination des Partis représentés au Parlement considère que le moment est venu d’engager un dialogue, réunissantla classe politique nationale dans son ensemble, partis et acteurs politiques, en vue dejeter les bases d'un pacte républicain, fondé sur les principes d’équité, de justice et d'égalité, qui protège les libertés individuelles et collectives. Un pacte qui sert de fondement à un système démocratique solide et bien enraciné et contribue, de manière constructive, au maintien de la paix sociale et au renforcement de l'unité nationale, loin de considérations étroites, à caractère racial, ethnique, tribal ou régional.

Pour ce faire, la Coordination prendra contact avec toutes les forces politiques nationales en vuede les informer du contenu de l'initiative, écouter leurs points de vue et les inviter à prendre part à la formation d’un comité préparatoire du dialogue.

Nouakchott, le 12 Rajab 1442 – 24/02/2021

Les Partis Signataires

Alliance Nationale pour la Démocratie

Alliance Populaire Progressiste

Parti Al Karama

Parti Hirak Echebabi

Parti Hiwar

Parti Islah

Parti Sawab

Rassemblement des Forces Démocratiques

Union des Forces du Progrès

Union des Forces Populaires

Union pour la Démocratie et le Progrès

Union pour la République