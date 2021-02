Bir Moghrein: Des tables-bancs de la part du député

Le député de la moughataa de Bir Moghrein Mohamed Salem Ould Noueigued a remis un important lot d'équipements aux établissements scolaires de la moughataa. Le don est constitué d'un nombre important de tables bancs dont les écoles avaient grand besoin. Ce don rentre dans le cadre des efforts du député visant à rehausser le niveau de l'enseignement et son souci d'améliorer ses conditions. Selak Ould Noueigued, le représentant du député a exhorté les élèves à plus de persévérance les assurant de la détermination du député à combler tous les déficits pour arriver à réaliser le plus grand taux de réussite au niveau de la moughataa. Le bureau des parents d'élèves a valorisé cette action qui, selon lui, mérite tous leurs remerciements au député. La cérémonie de remise de cet important don s'est déroulée en présence du Hakem de la moughataa, de quelques cadres et des membres du bureau des parents d'élèves.