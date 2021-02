L’ONG Bienfaisance sans frontières (BSF) tient, depuis le 17 février, à son siège à la Socogim PS, une session de formation au profit des femmes veuves et cheffes de ménages et des jeunes chômeurs.

Organisé en partenariat avec le Projet CORIM, cette rencontre de 3 jours (du 17 au 19 février), offre aux 20 participants l’opportunité de se former en gestion des Activités génératrice de revenus (AGR). Selon le formateur Baba, certifié par le BIT, les cours portent sur la gestion des AGR, la tenue de la comptabilité, des fiches de clients, le mouvement des stocks… L’objectif, ajoute-t-il, est de les doter d’outils indispensables à la bonne gestion des activités génératrices de revenus, car, au terme de leur formation, les participants vont bénéficier, de la part de l’Ong des attestations de formation et des fonds de roulement pour lancer leurs propres activités, affirme le président Béchir Seyid.

Dans son mot d’ouverture, le président de BSF a appelé les participants à mettre à profit cette formation pour se familiariser avec les éléments de base de la gestion des activités génératrices de revenus pour se sortir de la pauvreté et de la précarité. En effet, en cette période de crise sanitaire ayant des répercussions sérieuses sur les ménages, la formation, avec à terme l’obtention des financements pour démarrer une AGR, constitue une aubaine pour les participants.

Signalons que CORIM, partenaire de BSF est un projet d’appui à la résilience et la cohésion culturelle et sociale des populations, particulièrement la jeunesse en Mauritanie. Les difficultés socioéconomiques du pays en font une zone potentielle de vulnérabilité face aux risques sécuritaires que vit la bande sahélo-saharienne. Le projet cible les quartiers périphériques de Nouakchott considérés comme sites particulièrement vulnérables, et constituent les zones cibles prioritaires du projet.