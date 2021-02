Test-polémique: Report de l'evaluation des enseignants

A l'issue des concertations avec toutes les organisations syndicales, le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme a décidé de reporter l'évaluation des enseignants qui était prévue les 20 et 21 février courant en attendant l'élaboration d'un arrêté de mise en oeuvre prenant en compte les résultats des concertations élargies entreprises au cours des derniers jours.

Le ministère invitera incessamment les syndicats pour donner leur avis sur le projet d'arrêté et les modalités retenues pour l'organisation de l'évaluation.

A noter que ce projet d’évaluation des enseignants, décidé par le ministère, a provoqué une levée de boucliers des enseignants. Il risque, en effet, s’il est mené à bien de mettre à nu les carences abyssales du corps enseignant.