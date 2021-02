Le sénégalais Moctar Diop nommé Directeur Général et vice-président de l’IFC

Moctar Diop, ancien ministre de l’économie et des finances du Sénégal, a été nommé Directeur Général et vice-président exécutif de la Société Financière Internationale (SFI), a annoncé mercredi à Washington le président de la Banque Mondiale, David Malpass. Il prendra service le 01 mars 2021.

Avec son nouveau statut, il aura pour mission « de promouvoir l’expansion économique et améliorer les conditions de vie des populations en favorisant l’essor du secteur privé dans les pays en

développement. » Ainsi, sa tâche principale consistera « à stimuler et approfondir la stratégie 3.0 de la Société Financière Internationale (IFC), dont l’objectif est la création de nouveaux marchés, mobiliser les capitaux privés à grande échelle, et mettre en œuvre les engagements pris au titre du programme d’augmentation du capital, qui comprennent notamment une hausse des investissements pour le climat et l’égalité homme/femme et un soutien accru aux pays en situation de fragilité, conflit et violence. Il aura également pour mission de renforcer les liens entre l’IFC, la BIRD/IDA et la MIGA en contribuant ainsi aux efforts déployés par la Banque Mondiale (BM) en vue de stimuler le développement de ses pays clients.

La stratégie 3.0 de l’IFC consiste notamment à agir davantage en amont, c'est-à-dire en intervenant à un stade plus précoce du processus de développement des projets afin de créer les conditions qui permettent de mobiliser des fonds auprès du secteur privé et de défricher de nouvelles possibilités d’investissement. Elle prévoit également d’étendre l’impact de l’IFC dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles ».

Moctar Diop a une expérience approfondie dans les domaines du développement et de la finance, une carrière marquée par un leadership énergique et le sens du service vis-à-vis des pays en développement, à la fois dans le secteur public et le secteur privé.

Ancien ministre sénégalais de l’économie et des finances au début des années 2000, M. Diop est actuellement vice-président de la Banque Mondiale (BM), chargé des infrastructures et dirige à ce titre les actions menées par l’institution pour la réalisation d’infrastructures efficaces dans les économies émergentes et en développement, au service d’une croissance inclusive et durable.

Ancien économiste du Fonds Monétaire International (FMI), Moctar Diopa occupé plusieurs postes de haut niveau dans différentes régions. Son leadership reconnu dans le domaine du développement le place dans la liste des 100 africains les plus influents du monde.