NOTE SUR L’ISEMS

L’Initiative pour la Sauvegarde de l’Entente Mauritano-Sénégalaise est une association de droit mauritanien autorisée par récépissé du ministère de l’Intérieur en date du 18 janvier 2020.

L'Association a pour Objet principal de préserver et de consolider les relations séculaires qui existent entre les deux pays et à ce titre, elle s’engage à :

Promouvoir les liens séculaires qui existent entre les deux pays, Travailler en permanence au maintien, à la défense et au renforcement des relations amicales et fraternelles entre les deux peuples, Susciter et favoriser les échanges culturels, intellectuels, scientifiques, économiques, artistiques et sportifs entre les deux pays, Soutenir et amplifier les aspirations des peuples à vivre en paix et en parfaite harmonie, Agir auprès des autorités des deux pays pour qu'elles prennent les initiatives nécessaires en vue de favoriser la mise en place de projets intégrés, Agir auprès des hommes d'affaires des deux pays en vue de les inciter à réaliser des projets communs pour le bien-être des deux peuples Promouvoir toutes actions, ponctuelles ou permanentes, visant au raffermissement des relations d'amitié et de fraternité entre les peuples, gages de la pérennité de la paix entre les deux pays, Contribuer à l’intensification la coopération entre les deux pays à tous les niveaux et dans tous les secteurs

L’ISEMS est dirigée par un Conseil national qui est l'organe de Direction et de gestion de l'association. Il est composé de 17 membres de nationalité Mauritanienne.

Le Bureau du Conseil national de l’ISEMS composé comme suit :

Un Président,

Sept vice-présidents :

Vice-président chargé des relations avec le Parlement, les Parties politiques et la Société civile,

Vice-président chargé des relations avec la section Sénégal,

Vice-président chargé de la coordination des activités,

Vice-président chargé des relations extérieures,

Vice-président chargé de la sensibilisation,

Vice-président chargé de la communication,

Vice-présidente chargée des relations avec les pouvoirs publics.

Le Conseil national dispose d’un bureau exécutif dont il exécute les décisions, le Bureau Exécutif de l'ISEMS est composé comme suit :

Un(e) Président(e)

Un(e) Vice-président(e)

Un(e) Secrétaire Général(e)

Un(e) Trésorier(e)

Un(e) commissaire aux comptes

Pour mener à bien ses objectif le Conseil national de l’ISEMS s’appuie sur 6 Présidents d’honneur et 2 Ambassadeurs de bonne volonté choisis pour leur probité et leur expérience dans la haute fonction, les relations internationales et dans le domaine des affaires.

Une section de l’ISEMS qui sera régie par les mêmes principes est en cours de constitution au Sénégal.

Présidents d’honneur :

Melainine Tomy

Ba Madine

Abbass Bougherbal

Tscombé Sow Moussa

Sghair Attigh

Cheikh Saadbouh Tandia

Ambassadeur de bonne volonté :

Diye Ba

Bilal Werzeg

Membres du Conseil national :

Ahmed Bazeid Deida Moussa Gandega , Mohamed Lemine Louly Mohamed Abdallahi Elhebly Cheikhna Gaouad, Ghali Soufi Hamza Babetta, Teslem Fall Sedigh Obey Diop Gabriel Hatti Guisset Abou Dialel Oumou Sow

13. Aichetou Sidi Salem

14. Habibatou Diaramouna Soumaré

15. Dr Ba ibrahima

16. Cheikh Med El Moctar Zamel

17. Lalla Brahim El khalil Babeta,