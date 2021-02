Les gouvernants arabes et l’Islam (2) : Période post-coloniale/Par Moussa Ould Hormat-Allah

On assiste alors à l'émergence d'un phénomène nouveau en terre d'Islam: le pouvoir personnel et la personnalisation du pouvoir. Le prince - dans le sens machiavélien du terme - va se servir de la religion pour la consolidation et la pérennité de son trône…

Avec les conquêtes et l'agrandissement de l'empire musulman, de fabuleuses richesses vont se déverser sur Damas, Baghdad… Le matériel prendra rapidement le pas sur le spirituel. La religion devient, souvent, un paravent, une espèce de toile de fond pour servir des velléités personnelles ou partisanes. Les gouvernants arabes, naguère habitués à une vie pieuse, sobre et frugale, vont baigner dans l'opulence. Une vie de palais où le luxe, la dolce Vita le disputent, souvent, au farniente sur fond d'une atmosphère festive et licencieuse. Cette vie de cour va pervertir les cœurs et les esprits.

Peu à peu, la société va se déliter. Les mœurs se relâcher. L'alcool couler à flots. Les harems se multiplier… puis, ce qui était naguère impensable va se produire: on verra des califes, enclins aux délices de la vie terrestre, se vautrer dans la luxure.

Pourtant tout le monde avait en mémoire la mise en garde prémonitoire du Prophète: "Je ne crains pas pour vous la pauvreté; ce que je crains, c'est que la vie étale pour vous ses charmes et que vous vous laissiez subjuguer". Soit dit, en passant, quand le Prophète décrit un événement à venir, il se matérialise devant ses yeux, à l'instant même, tous ses propos procèdent alors d'une inspiration divine. Toutes les prophéties du Messager d'Allah se sont toujours révélées rigoureusement exactes(1). Dieu a ainsi montré à Son prophète la vie permissive que mènera, beaucoup plus tard, sa communauté et la conduite fort blâmable de ses gouvernants.

Zone de turbulences

En s'éloignant chaque jour de ce qui faisait sa force à savoir le respect scrupuleux des enseignements du Coran et de la Sounna, le monde arabe est entré dans une zone de turbulences dont il ne se sortira plus.

Le compte à rebours du déclin puis de la décadence d'une Oumma rongée par la corruption et la division est ainsi amorcé.

Pourtant, le monde arabe a connu un âge d'or à nul autre pareil. Il fut longtemps un haut lieu de la science et de la culture. Alors que l'Europe croupissait dans la misère et dans l'ignorance, la civilisation arabe, tel un phare, éclairait tous les coins de la terre. Un peu partout, on admirait et enviait la percée spectaculaire de cette civilisation avec comme fer de lance les arts et les sciences à un moment où le vieux continent vivait comme l'a souligné très justement Voltaire, dans une sorte de "barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence de l'empire romain".(2)

Et Voltaire de souligner que les Européens reçurent presque tout des Arabes: mathématiques, physique, chimie, médecine, etc. et "dès le second siècle de Mahomet, il fallut que les chrétiens d'Occident s'instruisent chez les musulmans".(3)

Mais dès le XVIe siècle, avec la Renaissance en Europe, l'avance scientifique et culturelle du monde arabe va péricliter lentement. La colonisation, les guerres fratricides et les divisions, attisées en sous-main par les ennemis de la Oumma, vont sceller la fin d'une époque mémorable.

En revanche, les Occidentaux, naguère formés à l'école arabe, armés des connaissances et de l'esprit scientifique puisés chez les musulmans, vont mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard.

Non seulement les Européens vont rattraper ce retard, mais ils vont dépasser les Arabes. Ces derniers resteront un certain temps en queue de peloton, mais le rythme imposé par l'Occident en matière de recherches et de découvertes scientifiques les poussera à décrocher définitivement.

Avec les révolutions agricole, industrielle, technologique… et numérique, le fossé scientifique, technique et technologique entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman est devenu si énorme qu'il est désormais indécent d'oser toute comparaison. Car on ne peut comparer que ce qui est comparable. Pour user d'une métaphore spatiale, on peut dire que sur les plans du progrès et de la modernité, les Arabes ont servi de boosters pour la fusée européenne. La suite est connue: les boosters sont retombés sur terre et la fusée européenne a été placée sur orbite.

A l'heure d'Internet, de la révolution numérique, de la conquête de Mars et de la téléportation, l'apport scientifique arabe ne revêt plus qu'un intérêt strictement historique.

Il est bien loin le temps où les musulmans étaient la locomotive qui tractait le reste de l'humanité sur la voie des inventions scientifiques et de la modernité.

Richesses transvasées

Avec le déclin de la Oumma, non seulement l'Occident s'est approprié les connaissances et le savoir scientifiques arabes mais, plus tard, avec la colonisation, il s'est accaparé leurs richesses minières. C'est dire, une fois de plus, que le take off (décollage économique) de l'Europe s'explique historiquement par deux facteurs exogènes: d'une part, l’appropriation du savoir scientifique musulman et, d'autre part, par la main basse sur les ressources naturelles des pays musulmans.

Hier, l'Occident a ainsi volé aux musulmans leur héritage scientifique et, aujourd'hui, il leur a volé tous les atouts économiques de leur émancipation.

En ce début du XXIe siècle, la mondialisation – nouvelle invention de l'Occident – perpétue, sous le paravent de la liberté des échanges commerciaux, cette opération de transvasement des richesses naturelles des pays en développement vers les anciennes métropoles.

Affaiblis, divisés et colonisés, les Arabes se complaisent désormais à évoquer avec nostalgie leur âge d'or d'antan. L'innovation, la créativité et la prospérité ont déserté leur camp.

A la traîne, sur le plan de la recherche scientifique, les musulmans, depuis fort longtemps déjà, ont été réduits à un simple rôle de consommateurs de produits et de biens d'équipement occidentaux.

Ar-Râzi, (Rhazès) Ibn Sina (Avicenne), Ibn Rochd, (Averroès)… doivent se retourner dans leur tombe en apprenant, par exemple, que pour se soigner, les musulmans doivent souvent être évacués à l'étranger et qu'ils doivent acheter leurs médicaments en Occident et, dans le meilleur des cas, les fabriquer localement sous licence.

Même les produits manufacturés de consommation courante sont importés ou copiés grossièrement sur place. Pas de méprise. Il faut se rendre à une évidence: les Arabes ne produisent presque plus rien et continuent à dormir sur leurs lauriers.

Ce déclin arabe s'est accentué de façon dramatique au début du XXe siècle avec l'avènement de nouveaux gouvernants. Cette période postcoloniale sera l'une des pires de l'histoire de la Oumma. Ces gouvernants arabes, souvent en connivence avec le colonisateur, bradant la souveraineté nationale, vont se mettre ouvertement à la remorque des puissances occidentales.

Ils seront vite séduits par le confort de la vie occidentale: l'électricité, l'eau courante, les réfrigérateurs, les glaçons, les sodas – boissons délicieuses et rafraîchissantes -, puis, pour certains, de plus en plus nombreux, par l'ivresse des liqueurs… Emerveillés, ils découvriront également les fusils d'assaut, les moyens de locomotion modernes: l'automobile, l'avion…

Ainsi le mode de vie traditionnel va être bouleversé: avec l'électricité, finis les feux de bois ou les bougies pour s'éclairer la nuit. Avec l'automobile ou l'avion, finis les longs et pénibles voyages à dos de chameau à travers le désert…

La vie rude et frugale des bédouins de naguère va donc laisser place à un nouveau mode de vie: mets succulents, boissons délicieuses, alcool, absence d'efforts physiques. Tout cela, soit dit en passant, avec des corollaires bien connus notamment chez les gouvernants arabes: obésité, diabète et autres maladies cardio-vasculaires.

Mais l'euphorie de l'arrivée du colonisateur, perçue par les potentats locaux comme une panacée, ne s'arrête pas à ce nouveau mode de vie. L'argent de la corruption va couler à flots. Mieux, l'occupant va offrir son parapluie pour protéger des menaces extérieures et, surtout, il va assurer, sur un plan interne, la pérennité de ses régimes.

Au début du XXe siècle, les pays arabes seront gouvernés, sous l'œil vigilant du colonisateur, par des monarchies de droit divin où l'Etat se confond avec le monarque. Le peuple sera taillable et corvéable à merci. Ici ou là, la résistance héroïque des peuples opprimés sera matée dans le sang par l'envahisseur avec l'aide active des gouvernants arabes, souvent transformés en auxiliaires zélés des colons.

Assimilation culturelle

Les "révolutions" arabes, fomentées par des militaires, vont par la suite changer la forme des régimes sans pour autant en changer la nature coercitive. Chevauchant les théories révolutionnaires en vogue, à l'époque, des pères fondateurs du communisme Marx, Lénine, Mao, théories affinées, notamment, par Che Guevara et Franz Fanon, les nouveaux dirigeants arabes vont porter le coup de grâce à ce qui fut le modèle islamique originel de bonne gouvernance.

Le nationalisme-concept étranger à l'islam – introduit en terre d'islam par les Occidentaux, le panarabisme sur fond de laïcité, le communisme et aujourd'hui une démocratie dévoyée deviendront des outils pour acculturer le monde musulman.

Les dictateurs militaires, laïcs et acculturés, vont ainsi pratiquer progressivement une élimination de l'identité musulmane. Cette laïcisation, en filigrane, va se transformer, au fil du temps, en une sorte de désislamisation.

L'Islam, frappé, selon eux, d'un certain anachronisme est devenu incompatible avec le progrès et la modernité. D'où la nécessité d'en effacer les traits visibles: il faut s'habiller, parler, penser et diriger son pays "à l'occidentale". Car pour les tenants de cette thèse, l'identité islamique devient synonyme d'archaïsme et de sous-développement.

Dans ce triste registre, Attaturk a ouvert la voie en optant pour l'alphabet latin pour la transcription du turc.

Pire, la législation qui régit la vie publique et privée dans les Etats musulmans à commencer par les constitutions, au-delà d'une vague référence à l'islam, est une copie servile de celle des anciennes métropoles. De plus, sous la pression de l'Occident, l'assimilation culturelle fait souvent partie intégrante de la politique des Etats musulmans. Sur quelque plan qu'on se place, le mimétisme de l'ancien colonisateur est partout. On est même allé jusqu'à substituer le calendrier chrétien au calendrier musulman.

Outre cette forte propension à la désislamisation de la société arabe, ces régimes militaires sont, par ailleurs, responsables, entre autres, d'une instabilité politique chronique.

En effet, dès les années cinquante du XXe siècle, les militaires sous le paravent de la révolution, feront entrer le monde arabe dans la sinistre spirale des coups d'Etat.

Après des actions d'éclat, ici et là, sur fond de populisme pour retrouver une souveraineté perdue, l'incurie et la corruption des militaires finira par apparaître au grand jour. Devant leur échec patent, les militaires en quête d'un second souffle, vont troquer l'uniforme contre le costume civil. Pour se maintenir au pouvoir, ils vont élaborer, pour la consommation de l'opinion nationale et internationale, des "constitutions démocratiques". En réalité, de pâles copies de celles des anciennes métropoles. Puis, on va se gargariser de mots: légitimité, légalité, suffrage universel, Etat de droit, démocratie…

Au-delà de ces slogans de façade, on est à mille lieues de tout Etat de droit et des institutions démocratiques. Et pour cause! L'opposition est muselée. L'appareil répressif du pouvoir tient les pays d'une main de fer. Si on ne choisit pas de mener une vie d'ermite, on applaudit ou on croupit en prison. Tous les leviers du pouvoir sont tenus par le chef d'Etat-dictateur et le patrimoine de l'Etat se confond avec le sien. Les intérêts de la famille, du clan, de la tribu et, parfois, de la région passent souvent avant ceux de la nation.

Si sur le plan du rayonnement scientifique, la décadence du monde arabe est déjà actée, cette période postcoloniale va signer son suicide sur le plan politique.

Les gouvernants arabes de cette période auront réussi une piètre performance: rupture avec la bonne gouvernance du temps des "califes bien guidés" sans pour autant opter pour le véritable système démocratique en vigueur dans les pays occidentaux.

Déclin scientifique, déclin politique mais aussi déclin économique. Par leur gestion catastrophique des affaires du pays, gestion sur laquelle on s'étendra plus loin -, ces gouvernants ont transformé le monde arabe en un vaste océan d'ignorance, de misère et de précarité.

L'écrasante majorité des populations se trouve dans un dénuement total. Dans les cœurs et les esprits, les ressentiments, les rancœurs, la frustration et l'humiliation sont à leur paroxysme. Le feu couve sous la cendre et comme avec les révolutions arabes de naguère, on peut s'attendre, à tout moment, à une nouvelle lame de fond particulièrement dévastatrice. Car il ne faut jamais perdre de vue que l'Histoire est désormais en marche dans les pays arabes. Les peuples arabes sont en train de s'ébrouer. Il n'est pas excessif de dire qu'une Intifada généralisée contre la dictature, la corruption et le mal-être pointe à l'horizon. Les récentes révolutions, ici ou là, sont un frémissement annonciateur d'une prochaine refonte de la nation arabe.

Les Arabes ont brisé le mur de la peur. Ce pas psychologique franchi, tout devient possible. Un compte à rebours irréversible a commencé: l'autoritarisme, la corruption, la gabegie, les inégalités, l'arbitraire, la répression, etc., tout cela est appelé à passer à la trappe de l'histoire.

(A suivre)

(1). cf. Moussa Hormat-Allah, Voyage dans l'Au-delà / La vie après la mort en Islam, 2015.

(2) Voltaire, Mercure de France, juin 1745, 1ère partie, page 13, cité par Faruk Bilici, "L'Islam en France sous l'Ancien régimeet la Révolution: attraction et répulsion" in Rives nord-méditerranéennes.

(3) ibid.