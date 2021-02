La surprenante augmentation des prix des produits de première nécessité et sa persistance, en dépit des mesures prises par le gouvernement, posent des questions. Parmi les diverses hypothèses avancées pour expliquer cette situation, en voici une qui ne manque pas de fond. Des mois durant, Ould Abdel Aziz a multiplié – et perdu… – les stratégies pour conserver le pouvoir ; directement (3ème mandat…) ou indirectement : pression militaire (mainmise sur le BASEP) puis politique (OPA sur l’UPR). Trois lourdes défaites qui ont permis au dossier de la corruption de prendre de l’ampleur, amplifiant chaque jour la probabilité d’un procès retentissant. De l’ex-Président, bien sûr, incontestable magouilleur en chef, mais aussi des trois cents hauts responsables variablement impliqués dans ses combines… et les leurs personnelles en prime.

Cela fait du monde. Et beaucoup, beaucoup de gros sous recyclés en divers domaines. Notamment l’import-export… Au final, c’est tout un système, où les allers-retours d’ascenseur et dessous-dessus de table auront noirci nombre de bonnets blancs et autant de blancs bonnets, qui se voit ainsi mouillé. Pour ne pas dire trempé jusqu’aux os. Holà donc, Ghazwani et consorts, goûtez donc de notre pouvoir à nous, les tenants du capital et des gros camions qui n’ont cure du moindre code de la route !Ce ne serait pas la première fois – voyez donc la fameuse Révolution française de 1789 et autres bulles financières des temps modernes… – que l’affamement des gens servirait ceux-là même qui l’orchestrent. Quatrième round, donc, entre les « en haut-en haut » des secteurs public et privé ? Avec le peuple aux abois en seul arbitre ? On attendrait la justice : elle paraît bel et bien dans ses petits souliers…Mais, en tous les cas de cette sombre hypothèse où tous les coups sont permis, l’issue du combat paraît imminente. Incha Allah…

Ahmed ould Cheikh