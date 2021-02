Front Républicain pour L’unité et La Démocratie : Déclaration

Le bureau exécutif du Front Républicain Pour L'unité & La Démocratie s'est réuni ce dimanche 06 février courant afin d'examiner ses rapports avec la Coalition du vivre ensemble suite à la réaction suscitée par sa précédente déclaration, parue sur Cridem le mois passé, dénonçant la volonté de certains de ses membres d’œuvrer pour la transformation de cette dernière en parti politique.

En effet, animé comme tant d'autres par l’élan d’espoir et d’enthousiasme et pour l’idéal que représentait la Coalition du vivre ensemble au moment de sa création, le FRUD a toujours fait preuve d’engagement et de disponibilité sans faille de façon constante et en toute circonstance.

Cependant, depuis quelques temps, nous avons constaté des manœuvres de nature à compromettre la souveraineté de ses instances et à rompre par voie de conséquence les principes de probité et de transparence qui avaient jusque-là uni les membres de cette Coalition.

Nous nous sommes habitués ainsi depuis quelques temps, à des sorties unilatérales, non concertées et en violation flagrante des normes les plus élémentaires en matière de fonctionnement des organisations ou cadres de concertations, mais aussi des prises de positions partisanes favorisant une prise en otage de la Coalition et de ses instances par une poignée d’individus en son sein mus par leurs intérêts personnels.

A cela viennent s’ajouter des restrictions des responsabilités de certains membres cibles du bureau exécutif afin de réduire à néant les obstacles pouvant compromettre leur dessein.

A l’issue de la réunion et compte tenu des manœuvres citées, le bureau exécutif a décidé donc à l’unanimité le retrait du Front Républicain Pour L’unité & la Démocratie de la Coalition du vivre ensemble et tiens à exprimer ses regrets et excuses au peuple mauritanien tout entier pour cet idéal avorté tout en renouvelant son engagement à toujours placer l’intérêt national et celui des opprimés au dessus de son intérêt personnel et celui de ses membres.

Le Bureau Exécutif