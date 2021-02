Naissance d’un mouvement politique dénommé « le Sursaut Populaire Démocratique (SPD) »

Un groupe d’acteurs politiques et de cadres mauritaniens issus de toutes les composantes du pays ont lancé, ce mardi 16 février 2021, un nouveau mouvement politique dénommé « Le Sursaut Populaire Démocratique (SPD) ». La cérémonie de lancement a eu lieu au PK 8, chez Balla Touré coordinateur de ce mouvement.

Expliquant les raisons qui ont poussé les initiateurs à lancer ce mouvement, Balla Touré dira que c’est parce que «le président Ghazwani, dont l’élection à la présidence de la République en 2019 avait suscité un grand espoir au sein de l’opinion mauritanienne, a fini de décevoir les mauritaniens.» «La rupture par rapport à la gouvernance de son prédécesseur que nous attendions tant et ses belles déclarations aux leaders politiques qu’il a reçus au palais n’ont pas porté de fruits et les roses se sont fanées », dira-t-il. Aujourd’hui, poursuit le coordinateur de SPD : « Ghazwani a échoué sur toute la ligne, l’éducation, la santé sont à terre ; pour se soigner et pour une meilleure éducation, il faut se tourner vers le privé, rares sont des mauritaniens capables d’assurer les 3 repas quotidiens, les prix ne cessent de grimper, le gouvernement ne fait rien et l’opposition reste amorphe, les libertés sont violées au quotidien et la prévarication continue de plus belle … »

Face à cette situation, ce groupe a décidé d’assumer ses responsabilités en créant ce mouvement dont l’objectif est de contribuer à « l’édification d’une Mauritanie égalitaire, démocratique et fraternelle, une Mauritanie où le vivre ensemble a un sens ».

Renvoyant dos à dos le pouvoir et l’opposition, Balla Touré dira: « nous ne soutenons aucun pouvoir et ne rallions à aucune opposition ». En clair, le SPD se positionne au centre.

Signalons que le mouvement a reçu le soutien de la députée Coumba Dada Kane qui, dans une déclaration lue à cette occasion, s’est dit convaincue qu’avec la présence des activistes des droits de l’homme au sein de ce mouvement, celui-ci gagnera le noble combat qu’il vient d’engager.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du mouvement, d’autres personnalités et de la presse .