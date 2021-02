Le FRUD se retire de la CVE

Le Front Républicain pour l’Unite & la Démocratie (FRUD) a décidé à l’unanimité de son bureau exécutif son retrait de la Coalition du vivre ensemble (CVE). ‘’ Des manœuvres de nature à compromettre la souveraineté de ses instances et à rompre par voie de conséquence les principes de probité et de transparence qui avaient jusque-là uni les membres de cette Coalition’’, ont été les justifications avancées par le parti dirigé par Diop Amadou Tidjane.

Le FRUD a exprimé, à travers une déclaration, ses regrets et excuses au peuple mauritanien tout entier pour cet ‘’idéal avorté, tout en renouvelant son engagement à toujours placer l’intérêt national et celui des opprimés au-dessus de son intérêt personnel et celui de ses membres’’. Le FRUD est resté animé par ‘’l’élan d’espoir et d’enthousiasme et pour l’idéal que représentait la Coalition du vivre ensemble au moment de sa création, et a toujours fait preuve d’engagement et de disponibilité sans faille de façon constante et en toute circonstance’’.