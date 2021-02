﻿Papiers d’état-civil : toujours le même calvaire dans le département de Kaédi

Voici un exemple portant sur une commune rurale dont le profil esttrès p roche de toutes les autres : avec 3000 individus non enrôlés sur une population d’un peu plus de 11.000 personnes en 2017.

Suite à l’arrivée de la commission dirigée par Thiam Diombar, 340 demandes constituées avec des dossiers complets ont été présentées. Celle-ci a finalement validé 278 cas (disposant de toutes les pièces, avec notamment des jugements devant faire l’objet d’une traduction immédiate sur les registres d’état- civil). Curieusement, plusieurs mois après l’achèvement de cette étape, aucun acte d’état-civil n’a été délivré par les services décentralisés de l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS), sauf pour ceux qui arrivent à passer par les chemins et arrangements habituels.