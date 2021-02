Corona: Nouvelles mesures pour les voyageurs

Le gouvernement mauritanien a décidé de nouvelles mesures spécifiques aux voyageurs venant de pays où le nouveau variant du coronavirus a été détecté. Ainsi, ces voyageurs sont astreints à un confinement de 14 jours. Une circulaire, signée des ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, de la santé et des transports précise la liste de mesures nouvelles auxquelles seront soumis les voyageurs venant du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, du Brésil et de tous les pays où le nouveau variant est apparu. Le nouveau protocole dispose que le voyageur venant de ces pays doit " sous la surveillance des autorités sanitaires du pays être soumis à un confinement provisoire au point d'entrée avant d'être transféré en sécurité vers un lieu de confinement pour 14 jours". Le voyageur doit aussi à passer un test PCR. Au cas ou le test est négatif, il lui sera permis de partir et s'il est positif, il sera pris en charge conformément au protocole sanitaire. Les ministres ont renouvelé l'appel aux voyageurs venant au pays de se conformer aux mesures précitées à savoir mettre le masque, le lavage des mains, respecter la distanciation sociale et être muni d'une attestion prouvant avoir fait un test PCR dont la durée ne dépasse pas 5 jours. Par rapport aux voyageurs Mauritaniens qui arrivent sans test médical, le document précise qu'ils seront soumis à un test rapide. Si ce test est positif, la compagnie de transport se charge des frais du confinement. Les étrangers venant sans test ne sont pas autorisés à rentrer en Mauritanie et la compagnie au bord de laquelle ils sont venus devra les retourner d'où ils viennent.