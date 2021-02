﻿Création d’une Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE)

Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté un projet de décret portant création d’une Agence Nationale de la Statistiques, de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE), à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du mercredi 10 février 2021. ‘’Ce projet de décret vis à mettre à jour le cadre juridique et institutionnel de l’Office National des Statistiques (ONS), le renforcement de ses moyens de son système organisationnel, pour lui permettre une meilleure prise en charge de ses missions et une amélioration du processus de réalisation, en le transformant en une agence national‘’, explique le communiqué du Conseil des Ministres.

Ainsi, la nouvelle institution « absorbe le Centre Mauritanien d’Analyse des données économiques nécessaires à la prise de décision, regroupant les activités liées à l’analyse des données qui relevaient d’autres entités ».

Les statistiques représentent un élément capital de la prise de décision pour la politique économique, notamment dans le domaine monétaire et jouent un rôle indirect dans la vie des citoyens.