Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

CAN U20 – Njoya Mezack : « Nous avons cette ambition d'aller le plus loin possible »

Njoya Mezack, le sélectionneur des Mourabitounes U20 a dévoilé, mercredi 3 Février 2021,la liste des trente-et-un joueurs appelés à défendre les couleurs nationales pour la CAN U20 que la Mauritanie va abriter du 14 Février au 4 Mars. Face à la presse sportive venue en nombre à l'amphithéâtre de la FFRIM, il a prôné l'union sacrée de tous les Mauritaniens, toutes souches et catégories confondues, autour de la sélection nationale junior. Et d’exprimer sa « fierté » en ce moment unique en son genre avec la tenue at home de la phase finale de la CAN U 20. « Cet événement s'annonce beau et particulier. Il permettra aux juniors mauritaniens de se hisser au firmament du football continental. La Mauritanie », a-t-il affirmé,« est en passe d'entrer dans le Gotha des grandes équipes d'Afrique. C'est un processus assez long ».

« Nous avons cette ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition, à défaut d'offrir à la Mauritanie le trophée. Nous jouons chez nous et n'avons pas le droit à l'erreur. Cette équipe a besoin d'être soutenue pour relever cet assez grand défi. Oui, notre fierté est grande ! Alors pourquoi ne pas rêver ? ». Njoya assure avoir bâti, avec l'appui de tous les sélectionneurs, de la direction technique nationale et de son staff,« une équipe soudée qui ira à la conquête de l'Afrique. Nous nous sommes donné beaucoup de moyens, avec le soutien et la confiance du président Ahmed ould Yahya, pour atteindre cet objectif ».

Puis Njoya Mezack explique ses choix. Il estime avoir sélectionné les meilleurs joueurs dans tous les compartiments de jeu : attaque, milieu, défense et porte ; pour défendre les couleurs nationales. Les trente-et-unont été triés sur le volet de la cinquantaine présélectionnée au début du stage. La liste est largement dominée par les joueurs de Nouakchott King's (7). Comparativement aux autres formations, ce club de Super D1 dispose d’un grand nombre de talentueux juniors.

Répondant à une question relative à son pays d'origine que la Mauritanie affrontera en match d'ouverture, « le Cameroun m'a donné la vie », a souligné le sélectionneur, « [...] la Mauritanie m'a ouvert ses bras et tout donné. Lorsque je rencontre le Cameroun, je n'ai pas d'états d'âme :je suis 100% mauritanien. Il faut que les gens cessent de penser que le coach camerounais joue contre le Cameroun. C'est le coach mauritanien qui joue contre le Cameroun ».

Intervenant à son tour, le sélectionneur national adjoint, Moy Mbodj, retient surtout la bonne organisation et la discipline de l’équipe mise en place par l'encadrement technique.« Il n'y a pas de soucis à se faire. Les joueurs sont dans une bonne dynamique et de très bonnes dispositions pour représenter dignement la Mauritanie".

Et les deux compères de saluer le remarquable travail effectué par leur prédécesseur Baye Ba. « Grâce à lui, les joueurs affichent un très bon mental et de très bonnes attitudes. Il a réalisé un travail intéressant et atteint plus tard ses limites ». La convocation des trente-et-un est un des fruits des nouvelles dispositions de la CAF liées à la pandémie de COVID-19. Et l’on rappellera une dernière fois le programme du tour préliminaire de nos Juniors à la CAN 2020 : match d’ouverture contre le Cameroun, le dimanche 14 Février (20 h) au Stade olympique de Nouakchott ; Mozambique, mercredi 17 Février à 19h ; Ouganda, samedi 20 Février à 19h.

Les Trente-et-un

Gardiens: Mohamed El Mokhtar (Académie FFRIM), Abou Diallo (Nouakchott King’s), Sidi Heïba Moulaye Zeïne (Nouakchott King’s), Abderrahmane Sarr (Académie FFRIM) ; défenseurs : El Mokhtar Bilal (FC Nouadhibou), Demba Yatéra (Clermont Foot 63/France), Cheikh Bay Ramdhane (Nouakchott king’s), Mohamed Sarr (Nouakchott king’s), Saïd Imigène (Académie FFRIM), Abou Oumar Diallo (US Quévilly-Rouen Métropole/France), Mohamed Lemine Hawbott (Nouakchott King’s), Issa Konaté (ASAC Concorde), Mohamed Diop (Nouakchott King’s), Mohamed Ramdane Zweïde (Nouakchott King’s) ;milieux : Sidi Ahmed Mohamed El Abd (Nouakchott King’s), Oumar Boushab (AS Police), Yacoub El Id (ASC Tidjikja), Ely Housseïne Sy (ASAC Concorde), Abdallahi Camara (ASAC Concorde), Yacoub Saghanogho (FCTevragh-Zeïna), Adama Diop (SO Cholet/France), Amar Haïdara (Diambars FC/Sénégal), Oumar M’bareck(ASAC Concorde), Samba Diop (Génération Foot/Sénégal) ; attaquants : El Mamy Tetah (Alanyaspor/Turquie), Silly SANGHARÉ (Chamois Niortais FC/France), Youssouf WAR (AS police), Chighaly Abderrahmane (FC Nouadhibou), Souleymane Kamara (Chamois Niortais FC/France), Moulaye Mhamed Moulaye Idriss (Nouakchott king’s), Alassane Diop (ASAC Concorde).