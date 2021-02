Bir Moghrein : Fin de la crise du gaz domestique

Le député de Bir Moghrein, Mohamed Salem Ould Noueygued a réussi à mettre fin à la crise du gaz domestique au niveau de la moughataa. Pour se faire, le député a dépêché d’urgence une citerne de gaz d'une capacité de 17 tonnes. Les citoyens ont alors accouru et, à leur grande surprise, la bonbonne de 12 kgs leur a été vendue à 3000 MRO (moins que son prix à Nouakchott) et sans considération des frais de transport. La crise du gaz s'est accentueé à cause de l'intensification des activités d'orpaillage et de la fermeture des frontières du Nord. Selon le site al-maraabimedias qui rapporte l'information, les interventions de l'honorable député ont fait éviter à la moughataa de Bir Moghrein plusieurs crises avant même de devenir député. Ould Noueigued est considéré comme l'un des élus les plus proches des populations de sa ville et à à son actif plusieurs réalisations concrètes.