Plan de développement de l'éducation au Hodh Chargui : Coup d’envoi

Le ministre de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Ainina Ould Eyih a procédé ce dimanche 7 février à Nema à l'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan de développement de l'éducation de la wilaya du Hodh Chargui. Tous les acteurs concernés par l'opération pédagogique, notamment les maires, les inspecteurs, les directeurs d'écoles et les représentants des parents d'élèves ont assisté à la cérémonie. Dans son allocution, le ministre a exhorté tous ces acteurs à conjuguer leurs efforts pour participer à l'élaboration d'une stratégie permettant de rendre plus performante l'action pédagogique dans la wilaya du Hodh Chargui. Ce programme de développement est conçu par le ministère de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme en partenariat avec l'UNICEF. Après cette cérémonie d'ouverture, le ministre a présidé dans les locaux de la wilaya une réunion à laquelle ont assisté les inspecteurs départementaux et une dizaine de directeurs d'écoles. Au cours de cette réunion, le ministre a discuté avec ces responsables de la situation de l'éducation au niveau de la wilaya. Saisissant cette opportunité, les responsables régionaux de l'éducation nationale ont posé plusieurs questions auxquelles le ministre a répondu.