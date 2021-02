Les FPC offre des kits scolaires aux apprenants nécessiteux

Le parti, Les forces progressistes du changement (FPC) a organisé, ce samedi 6 février 2021 une cérémonie de distribution de kits scolaires, au niveau de son siège central, situé à Sebkha, non loin de l’hôtel IKRAMA. Ainsi, les responsables de ce parti qui font dans le social perpétuent une tradition instaurée depuis quelques années.

A cette occasion, plus de 180 enfants nécessiteux ont bénéficié de fournitures scolaires essentielles notamment des cahiers, de stylos et des crayons... En plus des écoliers de Nouakchott, les FPC ont pensé également aux enfants des anciens déportés rapatriés vivant dans la vallée et/ou restés au Sénégal.

Ce geste des FPC, soutenu activement par la Fédération FPC -Amérique et la ligue des FPC – Sisters, vise à soulager les ménages démunis et à encourager la scolarisation des enfants, en particulier les filles. L’école a un gros coût qui pèse lourdement sur le budget des ménages, poussant certains enfants à abandonner les cours, particulièrement les familles démunies et impactées cette année par la crise sanitaire de la COVID 19.

La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables du parti dont Dieynaba Diom, Alpha Ball, Thierno Yaya Ball, Oumar M’Baye, Djamilatou Sow et Hachim Alpha Diacko. Beaucoup de militants et sympathisants du parti ont marqué de leur présence cette cérémonie.

Rappelons que les FPC sont présidées par M. Samba Thiam et que ce parti court derrière son récépissé de reconnaissance depuis plusieurs années.