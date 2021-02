Mauritanie : les Etats-Unis consacrent 20 millions USD au financement des projets en milieu rural

L’African Development Foundation (ADF) – une entité publique créée en 1980 par le Congrès américain – a décidé de verser 20 millions USD en vue de booster l’économie en milieu rural mauritanien. Un protocole de coopération a été signé en ce sens ce vendredi 5 février par C.D Glin, président de l’institution, et Dy Ould Zein, ministre mauritanien du Développement rural de Mauritanie.

Le versement du financement sera étalé 5 ans et orienté vers le développement agricole, l’élevage et les énergies renouvelables. Le ministère du Développement rural a promis de veiller sur la gestion de l’enveloppe dans le but de garantir la réalisation des objectifs tracés, de façon transparente et équitable.

Pour sa part, l’ambassadeur américain en Mauritanie, Mihael Dodman, s’est dit heureux de prendre part à la signature du protocole qui est le couronnement, a-t-il dit, d’une année de négociations entre le ministère du développement rural et la Fondation américaine pour le développement de l’Afrique.

La Mauritanie, depuis des années, met en avant la lutte contre la pauvreté pour émouvoir les bailleurs mais sur le terrain de la lutte contre la paupérisation les résultats se font attendre.

financialafrik