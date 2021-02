Nouadhibou : le conseil municipal apprécie la résiliation des contrats de la Mission médicale Cubaine

Les conseillers municipaux de Nouadhibou ont salué, dans un communiqué rendu public suite à une réunion de concertation et d’évaluation tenue le 3 février 2021, ‘’la résiliation des contrats de la Mission médicale Cubaine qui n’a pu atteindre les résultats escomptés pour plusieurs raisons’’.

Dans la foulée, ils espèrent’’ l’’unification et la rationalisation des moyens de santé existants au niveau de Nouadhibou et leur renforcement par les spécialités et les équipements non disponiblesjusqu’ici’’. Ce qui, à leurs yeux, permettrait à la capitale économiquede disposer d’un ’’hôpital Régional d’un niveau acceptable pour rendre des services de qualité et au coût le plus bas possible’’.

Occasion a été mise à profit par les Conseillers municipaux de Nouadhibou pour exprimer leurs remerciements au Président de la République, pour ’’l’attention particulière qu’il accorde à la santé des populations à travers ses orientations au Gouvernement dans ce domaine’’.