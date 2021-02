COMMUNIQUE: (Décès d’Aldiouma Cissokho)

La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a appris avec douleur le décès d’Aldiouma Cissokho, le lundi 1er Février 2021, au Sénégal où il a été déporté en 1989, suite aux tristes évènements survenus entre la Mauritanie et le Sénégal.

Feu Cissokho, fonctionnaire du Ministère des Pêches de Mauritanie, a été, après sa déportation avec des milliers d’autres compatriotes, le Président et Porte-Parole de l’Association des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal.

Il s’est illustré par son combat acharné pour le recouvrement plein et entier des droits de ces victimes à un retour dans la dignité au pays.

Pendant toute sa vie au Sénégal, il s’est battu et s’est sacrifié pour ce noble combat et s’est éteint sans jamais renoncer à celui-ci malgré la précarité de la vie et la dureté de l’exil forcé à quelques kilomètres des terres qui l’ont vu naître et grandir dans son Djeol (Gorgol) natal.

La CVE présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et l’ensemble des Réfugiés dont il défendait jusqu’à sa mort la cause, et prie Allah Le Très Haut de l’accueillir dans Son Vaste Paradis.

Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raaji’oune. Amin.

.

Nouakchott, le 03 Février 2021

Commission Communication