Éducation nationale : Subvention au secteur privé

Dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République, le ministre de l'éducation nationale Melainine Ould Eyih a procédé ce mardi 2 février 2021 à l'Institut pédagogique national, en présence de ses collègues de l'enseignement supérieur et de l'économie, à la remise d'un chèque d'un montant de 1,5 milliard d'anciennes ouguiyas représentant la première tranche d'une subvention allouée par le département pour aider les opérateurs de tous les ordres de l'enseignement privé à faire face aux effets de la pandémie de la COVID 19. Dans son allocution, le ministre de l'éducation a rappelé l'importance du secteur privé dans l'éducation et sa complémentarité avec le secteur public en plus du rôle social et économique qu'il joue à travers les opportunités d'emplois qu'il offre à des milliers de Mauritaniens. Le ministre a aussi supervisé la remise aux responsables du secteur privé des manuels scolaires destinés à la première année du secondaire et des supports numériques contenant tous les programmes scolaires de toutes les disciplines depuis la première année du fondamental jusqu'à la terminale. De son côté, le représentant du secteur privé, Mohamed Cissé, a exprimé en son nom et au nom de ses collègues de l'institution scolaire privée toute sa satisfaction pour cette action qui va leur permettre de subvenir à certaines de leurs charges dans un contexte precarisé par la pandémie du COVID. Le représentant des investisseurs du secteur privé de l'éducation nationale a demandé le versement rapide de la deuxième tranche de cette subvention afin de permettre aux responsables des établissements privés de pouvoir continuer leurs activités.