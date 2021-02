Yahya ould Babana n’est plus

Né en 1939 à Moudjeria au Tagant, Yahya ould Babana fut l’un des premiers enseignants du pays. Il contribua à la formation de plusieurs générations de mauritaniens. Connu pour sa rigueur, à cheval sur la discipline, il donna à l’enseignement ses lettres de noblesse. Avant que la médiocrité n’en prenne possession. Devenu plus tard inspecteur de l’enseignement fondamental, il resta égal à lui-même, consciencieux et méthodique. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite il y a quelques années, il se retira dans son fief d’Ain El Khachba au Tagant où il consacra son temps à l’adoration de son Créateur et à la lecture. Féru du Calame, il insistait auprès de son fils Hamoud pour qu’il le lui envoie régulièrement.

Il a été emporté par une courte maladie le 17 janvier 2021.

Puisse Allah l’accueillir en son Saint Paradis