Pourquoi en veut-on tant au ministre de la Santé ?

Le ministre de la Santé, Dr. Nedhirou Ould Hamed est l’objet depuis sa nomination à ce poste de vives critiques. Il n’a cessé de recevoir des ukases au point qu’on se demande pourquoi tant d’antipathie pour ce ministre qui fait relativement bien son travail. On a vu un citoyen affirmer qu’il allait porter contre lui pour avoir fait traîner l’évacuation d’un enfant. Comme si le ministre était responsable direct des évacuations gérées par un conseil de santé. On ne lui pardonne pas d’avoir accepté de se prendre en photo avec cet enfant qui, hélas, a perdu la vie depuis.

En Mauritanie, toute personne investie de la mission publique qui accomplit correctement son travail est objet de critiques. Le ministre Nedhirou a eu l’insigne honneur d’avoir été coopté dans le premier gouvernement du nouveau président Mohamed Cheikh El Ghazwani, en aout 2019.

Investi de cette confiance et d’une mission de service public fortement décrié, le ministre de la Santé a pris rapidement des mesures draconiennes parce que salutaires pour le secteur de la santé. Normalisation du secteur de la pharmacie et homologation des prix des médicaments, avec une présence physique sur le terrain. On a vite senti une évolution pour ne pas dire une amélioration dans les structures de santé. Un crime de lèse-majesté ! Le ministre venait de toucher à beaucoup d’intérêts et ceux qui ont profité de cette vache à lait : les grossistes, les dépôts ou officines de pharmacies, certains directeurs centraux... Presque tous avaient foulé au pied les règles élémentaires pour la détention de pharmacies. Absence de médecins pharmaciens, vendeurs sans qualification, non respect de la distance entre officines et par rapport aux structures de santé jusqu’à la vente des produits périmés...Le ministre ne s’est pas arrêté là, il a revu l’organigramme du département, ce qui a suscité le mécontentement de certains qui ont perdu des privilèges parfois non mérités. Si certains circuits sont devenus longs, d’autres ont été raccourcis.

Ancien consultant, Dr.Nedhirou est très peu porté vers la politique, ce que certains de ses collaborateurs ne lui pardonnent pas. C’est dire que cet homme s’est fait beaucoup d’ennemis. Tout cela pour avoir osé donner un coup de pied dans cette fourmilière. Nedhirou a voulu faire bouger les lignes, et surtout mettre de l’ordre dans un secteur aussi sensible que celui de la santé. D’où l’hostilité de certains lobbys plus préoccupés par leurs intérêts qu’autre chose. Est-ce un crime pour être ainsi voué aux gémonies ? Si aujourd’hui le gouvernement de Ghazwani comptait une dizaine de ministres comme Nedhirou, des choses auraient bougé. c’est en tout cas ce que nous, de l’extérieur pensons, même si par ailleurs peu de choses ont évolué dans le domaine - certaines mesures d’accompagnement n’ont pas été prises.

Les mauritaniens espéraient et attendaient beaucoup du nouveau président, les onze ans de Mohamed Ould Abdel Aziz ont été trop longues ; ils souhaitaient donc, à défaut d’une rupture, un changement dans la conduite des affaires. Au lieu de cela, ils vivent depuis aout 2019, la continuité du régime de l’ancien président, avec les mêmes hommes recyclés ou maintenus en place sans aucune raison. Jusqu’a quand ?