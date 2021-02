Le MEDD ferme le Diawling

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a annoncé, dimanche 31 janvier, la fermeture du Parc National de Diawling aux visiteurs et la suspension de toutes les activités dans ses environs, y compris la pêche et la cueillette des fruits. Ces mesures ont été prises suite à la découverte d'une dizaine de cadavres de pélicans blancs adultes et 245 juvéniles. Cette découverte macabre a été faite samedi au niveau du site de nidification (Dakhlet Touyour) situé dans la dépression de l’Aftout Es Sahli, à moins de 50 km du Parc et à plus de 20 km du village le plus proche dans la Commune de N’Diago, signale un communiqué du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Ce phénomène serait dû à l’Influenza aviaire, Type A, selon les résultats des premières analyses.

‘’Le même phénomène a été observé sur la rive gauche du fleuve Sénégal (Parc National des Oiseaux du Djouj), une aire centrale de la Réserve de Biosphère Transfrontière du delta du fleuve Sénégal, classée par l’Unesco en 2005, tout comme le Diawling’’, informe le MEDD. Les autorités sénégalaises ont enregistré ainsi la mort de 750 pélicans dans la réserve de Djoudj.L’équipe pluridisciplinaire constituée s’est rendue immédiatement sur les lieux, en vue d’évaluer la situation et de faire des prélèvements, pour analyses dans un laboratoire agréé.