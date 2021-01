Soutenance de thèse de doctorat unique : Ousmane Sy obtient une mention très honorable

A la faculté de médecine (département de pharmacie) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane Sy a soutenu, ce jeudi 28 janvier 2021, sa thèse unique de doctorat sur les mycoses superficielles en Mauritanie. Cette thèse avait pour thème : mise en place d’un laboratoire de diagnostic mycologique et étude épidémiologique des mycoses superficielles en Mauritanie. Dr Ousmane Sy a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Pour cette thèse, le travail de l’’impétrant a été axé sur la mise en place d’une unité de diagnostic mycologique et l’étude épidémiologique des mycoses cutanéomuqueuses en Mauritanie. Dr Sy a effectué un travail remarquable sur la mycologie médicale qui est sa passion depuis le début de l’internat. Cette thèse a été l’occasion pour lui de travailler sur les mycoses superficielles en Mauritanie.

Ce travail a fait l’objet de trois articles publiés dans de grandes revues internationales et un quatrième en cours de publication. Ce qui permet à la Mauritanie de disposer de ses premières données épidémiologiques de rang sur les teignes du cuir chevelu en milieu scolaire ; les onychomycoses et sur la candidose vulvovaginale. La thèse a été encadrée par l’éminent Professeur de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l’Université Américaine de Harvard, le Pr Daouda Ndiaye. C’est un travail de quatre ans (2015-2019) qui a été couronné de succès.

Après la mise en place d’une unité de diagnostic mycologique au niveau du laboratoire du Centre Hospitalier Mère et Enfant de Nouakchott, Dr Sy a effectué trois enquêtes épidémiologiques durant une période de 3 ans allant de janvier 2015 à Novembre 2018. Elles portaient sur les teignes du cuir chevelu (TCC) en milieu scolaire, les onychomycoses et la candidose vulvovaginale (CVV).

Dans sa thèse unique, Dr Sy signale que ‘’les infections fongiques sont fréquentes en Mauritanie. Elles sont dominées par celles à levures du genre Candida, suivie par les dermatophytes puis des moisissures. Le laboratoire reste un outil incontournable pour le diagnostic et la prise en charge des infections fongiques mais il est presque absent dans la coutume médicale en Mauritanie’’. Sy Ousmane dispose d’un doctorat en pharmacie option biologie obtenu en 2011 avec mention très honorable. Il avait réussi le concours d’internat des hôpitaux de Dakar en pharmacie en 2008. D’ailleurs, il est le premier mauritanien et seul à ce jour à l’avoir réussi en pharmacie pour obtenir son titre d’ancien interne des hôpitaux de Dakar en 2013.

Pharmacien biologiste, Dr Ousmane Sy est responsable de l’enseignement de parasitologie à l’école nationale supérieure de santé publique depuis 2015. Il a encadré 7 mémoires master de recherche en biologie moléculaire de la faculté de sciences de l’université de Nouakchott Al Asrya depuis 2016(6 ont soutenu et un est en instance de soutenance).