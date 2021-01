La jungle/Par Mohamed Ahmed Cheikh

La jungle régnante continue de fêter ses plus beaux jours, quelque soit le locataire de la Maison Blanche. Le monopole consécutif à la chute du bloc de l'Est a instauré un nouveau paradigme de gestion des affaires internationales fondé sur deux constantes :la suprématie des intérêts juifs sur tous ceux des autres peuples de la planète et l'astreinte des pays arabes à cautionner et financer leur propre destruction. Une banalité réalisée à travers des projets sécuritaires chimériques, désignant à tout bout de champ l'imminence de menaces et complots illusoires, afin que chaque pays s’engage à anéantir son voisin, ainsi que s’y sont employés ou s’y emploient encore, hélas, l’Arabie saoudite, l'Irak, l’Iran, la Syrie ou le Yémen. Les autres ne seront pas épargnés. Lors de la « cohabitation » des deux blocs, les pays du Tiers-monde avaient des voix qui comptaient sur la scène internationale et chaque bloc cherchait à embellir son image, de crainte que tel ou tel pays ne le quitte pour l'autre. Il n'en est plus rien de nos jours.

Le monde est dirigé par l'unique bloc occidental dont le leader incontesté est captif d’un puissant lobby juif qui en détient les leviers de commande, avec des ramifications partout en l'Europe, ainsi gangrenée par la mainmise de celui-là sur le pouvoir économique et la communication. Cette hégémonie n'échappe à personne. Se dire démocrate ou républicain ne change strictement rien, les directives de ce lobby revêtent un caractère d'exécution obligatoire pour tous. Pour preuve, la totale absence de remise en cause de la reconnaissance, par les USA, de la souveraineté de la Sionie (1) sur Jérusalem. Systématiquement taxées de criminelles antisémites (2), les rares voix qui osent se lever contre cette hégémonie sont tuées dans l'œuf.

Oui, la raison du plus fort est toujours la meilleure !Et nulle place, en cette maxime, aux Arabes de plus en plus déboussolés, au point de considérer les bourreaux en sauveurs. Chers arabes, votre unique sauveur n’est autre que votre solidarité, votre détermination à instaurer l'équité et la justice sociale transversale, á gérer vos ressources pour les intérêts des peuples, á engager une diplomatie éclairée et réconciliante, pour plus de paix et de développement. Tout autre sauveur est un leurre.

NOTES DE LA RÉDACTION

(1) : On se souviendra ici de notre ligne éditoriale à ne jamais associer le nom d’Israël, le doux prophète Yakoub (PBL), à l’entreprise de destruction massive imposée à la Palestine par les Sionistes. Seuls les juifs qui se défendent d’y participer sont en vérité dignes de porter le nom d’Israël (PBL).

(2) : D’autant plus mal qualifiées qu’elles peuvent être arabes, c’est-à-dire on ne peut plus sémites, a contrario de nombreux juifs manifestement originaires d’Europe de l’Est(et d’autant plus sionistes, eux ?).